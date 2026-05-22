Il Festival di Cannes 2026 ha visto protagoniste Penelope Cruz e Tilda Swinton, due attrici di fama internazionale accomunate da carriere di successo, collaborazioni illustri e un forte impegno in cause sociali e civili. Sulla celebre Croisette, le due star si sono incontrate per la première di "La bola negra", uno dei film in concorso per la Palma d’Oro. La giornata ha presentato anche "Coward" del regista belga Lukas Dhont, affiancando la pellicola degli spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, noti come Los Javis. Entrambe le opere esplorano i temi della guerra e degli amori omosessuali.

"La bola negra", diretto da Los Javis (Javier Calvo e Javier Ambrossi), ex coppia nella vita e ora uniti dal solo sodalizio artistico, è coprodotto da Pedro Almodovar. Il film narra le storie di tre uomini omosessuali in epoche diverse (1932, 1937, 2017), connesse da un’opera incompiuta di Federico Garcia Lorca. Il cast include Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Glenn Close e Lorenzo Zurzolo. Penelope Cruz offre un’intensa interpretazione, seppur in poche scene, nel ruolo di una soubrette che si esibisce per le truppe. Javier Calvo ha descritto la scrittura del film come un’esperienza "emozionante e complessa", quasi un "ricordo" di una ferita che "pulsava dentro".

I film in concorso e le voci delle star

I temi esplorati da Los Javis trovano riscontro in "Coward" di Lukas Dhont, l’altro film in gara. L’opera narra la storia di Pierre, un soldato belga del 1916 che, nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, si confronta con la codardia e la propria omosessualità. L’incontro con Francis, incaricato di sollevare il morale delle truppe, si rivela cruciale. Dhont ha sottolineato come il titolo, "Coward" (Codardo), rifletta la paura, ma il film si interroghi sul significato del vero coraggio, sia verso gli altri che verso se stessi, nella scelta delle proprie parti più autentiche.

Mentre Penelope Cruz ha presentato il suo nuovo film, Tilda Swinton ha avuto un Rendez-Vous con il pubblico, un momento dedicato alla sua carriera e alle sue riflessioni.

L’attrice, musa di registi come Derek Jarman, Sally Potter, Wes Anderson, Joanna Hogg, Luca Guadagnino e Jim Jarmusch, ha affrontato con humour ed empatia l’evoluzione del cinema e il rapporto con l’intelligenza artificiale. Swinton ha dichiarato che l’IA non avrà successo finché la produzione umana non sarà "stereotipata e prevedibile", evidenziando come solo gli esseri umani possano creare "storie caotiche e imprevedibili", partendo dall’esperienza personale.

Los Javis e il cinema spagnolo a Cannes

Javier Calvo e Javier Ambrossi, collettivamente noti come Los Javis, sono figure di spicco del nuovo cinema spagnolo, apprezzati per le loro opere che esplorano temi identitari e sociali. "La bola negra" segna il loro ritorno in un grande festival europeo, consolidando il loro sodalizio artistico.

La coproduzione di Pedro Almodovar rafforza il valore culturale del progetto, inserendolo in una tradizione cinematografica spagnola sensibile all’identità individuale e collettiva.

Il film intreccia storie attraverso epoche di conflitto, dalla Spagna della Seconda Repubblica alle tensioni contemporanee, interpretandole con una sensibilità moderna che abbraccia la pluralità dei percorsi esistenziali. L’interpretazione di Penelope Cruz, già musa di Almodovar, arricchisce l’opera, e la presenza di Glenn Close e Lorenzo Zurzolo ne evidenzia il cast internazionale.

Le carriere delle protagoniste a Cannes

Nonostante le diverse esperienze, Tilda Swinton e Penelope Cruz sono figure centrali del cinema europeo contemporaneo.

Swinton, premio Oscar per "Michael Clayton", è un’icona del cinema d’autore. Cruz ha costruito una carriera ricca di successi, tra cui "Vanilla Sky" e le frequenti collaborazioni con Almodovar. La loro presenza a Cannes 2026 sottolinea il valore di un cinema che affronta le sfide narrative e sociali attuali.

La Croisette si conferma così un palcoscenico privilegiato non solo per le proiezioni, ma anche per la riflessionesull’evoluzione del linguaggio cinematografico e sul ruolo cruciale delle star nell’affrontare i temi contemporanei.