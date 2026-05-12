Il ritorno alla materia nell'era del sintetico

Con la cerimonia di apertura di martedì 12 maggio 2026, condotta dall’attrice Eye Haïdara, e la proiezione de La Vénus électrique di Pierre Salvadori, si è ufficialmente riaccesa la magia della Croisette. Mentre l’industria cinematografica globale si interroga sui confini etici dell’intelligenza artificiale generativa, la 79ª edizione del Festival di Cannes risponde con la "matericità". In un’epoca in cui l’estetica digitale può produrre volti perfetti e scenari impossibili, il red carpet si trasforma in un manifesto della presenza fisica, in cui il corpo dell’attore torna a essere l’unico custode dell’autenticità, contrapponendo l’imperfezione umana alla piattezza del calcolo algoritmico.

Dallo spettacolo del MET alla sostanza della Croisette

Il contrasto con le recenti cronache del MET Gala appare netto e programmatico. Se l'evento newyorkese ha celebrato l’artificio e la fusione totale tra corpo e concetto artistico – quasi a stigmatizzare i territori dell'irrealtà digitale – Cannes 2026 sceglie una strada diversa.

Le scelte delle star attese in questi dodici giorni abbandonano il decorativismo estremo per mostrarsi umani e occupare lo spazio fisico in modo tangibile. Essere a Cannes oggi significa rivendicare il valore dell' "hic et nunc", un "qui e ora" che nessuna simulazione può replicare fedelmente, trasformando ogni scatto in un certificato di esistenza reale che si oppone alla diffusione di materiale generato dall’intelligenza artificiale.

L’assenza del cinema italiano e la presenza delle sue star

Il Festival di Cannes 2026 registra un dato che non manca di sollevare interrogativi tra gli addetti ai lavori: per la prima volta negli ultimi dieci anni, l’elenco dei film in concorso non vede la presenza di registi italiani. Tuttavia, questa assenza non coincide con l’assenza di rappresentanti sul red carpet: sono trapelati, infatti, nomi che incarnano diverse sfumature del talento e della bellezza italiana e che appariranno nei giorni della kermesse in Costa Azzurra: da Monica Bellucci, Isabella Ferrari ed Elodie.

Il divismo come baluardo dell'umano

Il fascino esercitato dalle star, da Marion Cotillard a Javier Bardem, risiede oggi più che mai nella loro vulnerabilità fisica.

Una ruga d'espressione, il movimento naturale di un abito di seta sotto il vento della Costa Azzurra, lo sguardo che cerca il pubblico: sono tutti segnali di un’umanità non mediata. In un mercato del lavoro che chiede trasparenza e in un mondo digitale che offre perfezione algoritmica, il divismo si riscopre come l’ultimo baluardo dell’autentico