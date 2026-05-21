Monica Bellucci è tornata protagonista al Festival di Cannes per la settantanovesima edizione, con una doppia presenza che ne conferma il profondo legame con la Croisette. L'attrice ha presentato Histoires de la nuit di Léa Mysius, in concorso, e Butterfly Jam di Kantemir Balagov, film d’apertura della Quinzaine des cinéastes. La sua lunga storia con il festival include ruoli di giurata (2006) e maestra delle cerimonie (2003, 2017), oltre a numerose apparizioni come interprete.

Nel film di Léa Mysius, adattamento del romanzo di Laurent Mauvignier, Bellucci incarna Cristina, pittrice italiana solitaria e austera, un ruolo che ha richiesto una profonda trasformazione fisica e psicologica.

L'attrice ha descritto la sfida: “Mysius mi ha offerto il ruolo impegnativo di questa artista... Ho adorato trasformarmi in questa eremita, l’esatto opposto di chi sono... Questo ruolo mi ha cambiata anche fisicamente.”

Il Valore dell'Arte e il Ruolo di Cannes

La sua doppia presenza sottolinea la versatilità. In Butterfly Jam di Balagov, primo film in inglese, Bellucci appare "come se stessa". L'attrice ha espresso il suo pensiero sull'arte: “La creatività è essenziale in questo mondo travagliato, ed è un privilegio vivere in Paesi che ci concedono ancora questa libertà.” Ha rimarcato l'importanza di Cannes per i film d’autore e per la “libertà di espressione” dei registi.

Bellucci ha anche condiviso riflessioni personali sulla recente conclusione della sua relazione con Tim Burton.

Con parole di rispetto, ha affermato: “Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre”, evidenziando la maturità con cui hanno gestito la separazione.

Famiglia, Carriera e Nuovi Orizzonti

Monica Bellucci cerca un equilibrio tra carriera e vita privata, dedicando attenzione al ruolo di madre delle figlie Deva e Léonie (con Vincent Cassel). Non esercita pressioni sulle loro scelte artistiche: per Léonie, con inclinazione per musica e canto, ha precisato che “non c’è fretta”. Il percorso di Deva, affermata nella moda e nel cinema, è motivo di orgoglio: “Trovo bellissimo vedere mia figlia che va più veloce di me, vola e mi supera”, ha dichiarato, soddisfatta delle sue scelte.

I progetti professionali di Bellucci sono numerosi. Ha concluso le riprese di Kettice di Giovanni Tortorici (coprodotto da Luca Guadagnino). È in lavorazione la commedia fantastica Loups-Garous: Renaissance di François Uzan per Netflix, con Jammel Debbouze. Attualmente è impegnata sul set del nuovo film di Maria Sole Tognazzi, Iside, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Tecla Insolia.

Monica Bellucci: Un'Icona di Cannes

Il Festival di Cannes è stato per decenni un palcoscenico fondamentale nella carriera di Monica Bellucci. La sua presenza è stata costante, con ruoli in film iconici come Under Suspicion, Matrix Reloaded, Irreversible, Sangue Pazzo e Le meraviglie. Vincent Cassel, suo ex marito, ha espresso l'indissolubile legame: “Quando penso a Cannes, vedo Monica”.

Il suo ritorno nel 2026 conferma la tradizione di Cannes di valorizzare il cinema d'autore e interpreti che, come lei, mantengono una forte identità. Monica Bellucci si conferma una figura centrale della scena cinematografica europea e internazionale.