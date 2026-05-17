Le battaglie per la libertà e i diritti hanno dominato la giornata del 17 maggio 2026 al Festival di Cannes, un evento che ha visto il cinema confrontarsi con temi di profonda rilevanza sociale e storica. Tra i film in concorso, grande attesa per Moulin, diretto dall’ungherese László Nemes, già vincitore di un Oscar per Il figlio di Saul. La pellicola porta sul grande schermo l’iconica figura dell’eroe della resistenza francese, Jean Moulin, interpretato da Gilles Lellouche.

La competizione ha presentato anche altri titoli che esplorano la lotta per la sopravvivenza o per l’equilibrio interiore.

Hope del regista sudcoreano Na Hong-Jin si addentra nel genere sci-fi survival, con un cast internazionale che include Alicia Vikander, Michael Fassbender, Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Taylor Russell e Cameron Britton. Garance di Jeanne Herry, invece, affida ad Adèle Exharcopoulos il ruolo di una donna alle prese con la dipendenza dall’alcol, in una profonda esplorazione della lotta personale. La giornata è stata arricchita da eventi speciali, tra cui l’incontro con Cate Blanchett, accolta da una standing ovation, e la proiezione del documentario su Richard Avedon, firmato da Ron Howard.

Durante la presentazione di Moulin, Nemes ha interrogato il pubblico sul significato della resistenza: “Che cosa significa resistere?

Come si lotta per i propri valori fino al punto di morire per essi?”. Gilles Lellouche ha condiviso la complessità emotiva affrontata per incarnare Moulin, una figura storica che il film restituisce nella sua piena umanità, fatta di dubbi, fragilità e straordinario coraggio. La distribuzione del film nelle sale francesi è prevista per il 28 ottobre 2026.

Jean Moulin: l'eroe della Resistenza tra storia e interpretazione cinematografica

Jean Moulin, prefetto e figura centrale della resistenza francese durante l’occupazione nazista, fu arrestato a Lione nel giugno del 1943, dove venne interrogato e torturato dal capo della Gestapo Klaus Barbie. Il regista Nemes ha scelto di rappresentare questi eventi con la massima aderenza storica.

Gilles Lellouche ha dedicato oltre un anno alla preparazione del ruolo, confrontandosi con la scarsità di documenti sulla dimensione più intima di Moulin. L’attore ha cercato di ricostruire la persona dietro il simbolo, un uomo che combinava autorità, fermezza e dolcezza, vivendo momenti di profonda solitudine e angoscia per comprendere il calvario del suo personaggio. L’atmosfera tesa e severa del film è stata amplificata dalla scelta di girare le scene principali in un’antica prigione di Budapest, con comparse che indossavano uniformi autentiche.

Il film non dipinge Moulin come un eroe invincibile, ma come un uomo che teme di cedere sotto la tortura, rivelando tuttavia una determinazione e un coraggio incrollabili.

Lellouche ha adottato un doppio livello interpretativo, immaginando Moulin come un attore costretto a mentire di fronte al suo aguzzino, interpretato da Lars Eidinger. L’intenzione del film, condivisa anche dal produttore Alain Goldman, è quella di trasmettere la memoria della resistenza alle nuove generazioni, in un contesto politico e storico percepito come “abbastanza pericoloso e fragile”.

Impegno sociale e riflessione al Festival di Cannes

Il tema dell’impegno sociale è emerso con forza nelle dichiarazioni degli ospiti del Festival. Cate Blanchett ha parlato del suo ruolo di Goodwill Ambassador per l’Unhcr e ha sottolineato l’importanza di non ignorare i problemi sistemici evidenziati dal movimento #MeToo: “Se non si identifica un problema, non lo si può risolvere.

Si sta cercando di insabbiarlo invece”. Anche Javier Bardem, protagonista di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, ha espresso apertamente la sua posizione contro la guerra a Gaza, consapevole del rischio di finire in una “lista nera” di Hollywood per chi denuncia i crimini contro i palestinesi. Ha dichiarato alla stampa: “La paura che per il suo impegno possa perdere dei lavori a cui tiene esiste, ma bisogna pur agire nonostante la paura. La cosa importante è potersi guardare allo specchio ed essere a proprio agio con la propria etica. E per me è sempre stato così, perché mia madre mi ha insegnato a essere in questo modo. Non c’è un piano B”.

Il Festival di Cannes si conferma così un crocevia dove il cinema dialoga con le urgenze della società contemporanea, attraverso la memoria storica, la riflessione politica e la testimonianza civile dei suoi protagonisti.