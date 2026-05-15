John Travolta ha ricevuto la Palma d’onore a sorpresa al Festival di Cannes il 15 maggio 2026, un riconoscimento inatteso consegnatogli dal delegato generale Thierry Frémaux. La cerimonia si è tenuta poco prima della proiezione del suo primo film da regista, "Viaggio notturno per Los Angeles". Visibilmente commosso, l'attore ha espresso la sua gratitudine: “Questa è l’ultima cosa che mi sarei aspettato. Avevi detto che sarebbe stata una serata speciale, ma non immaginavo che sarebbe stata così. Questo è un momento che mi riempie di umiltà. Quindi grazie, Terry, dal profondo del mio cuore”.

Presentato fuori concorso, "Viaggio notturno per Los Angeles" è l'adattamento cinematografico del libro per bambini omonimo, pubblicato da Travolta nel 1997. La narrazione, profondamente personale, trae ispirazione dai suoi ricordi d'infanzia, dal primo volo in aereo agli incontri significativi. Il film vede la partecipazione della figlia, Ella Blue, nel ruolo di un'assistente di volo, a riprova del legame intimo tra l'opera e la vita dell'attore. Pilota professionista e grande appassionato di aviazione, Travolta ha scelto questa pellicola per condividere aspetti familiari e privati, rendendo l'evento a Cannes particolarmente toccante.

Le altre anteprime e i protagonisti del Festival

Oltre all'omaggio a Travolta, la giornata sulla Croisette è stata animata da numerose anteprime mondiali.

Tra queste, il thriller "Gentle Monster" di Marie Kreutzer ha visto protagonista Léa Seydoux nei panni di Lucy, una pianista-cantante che, dopo essersi trasferita con la famiglia nella campagna bavarese, si ritrova a fronteggiare una drammatica realtà. L'arresto del marito Tom per possesso di materiale illegale la costringe a confrontarsi con un mondo di segreti e manipolazioni digitali. Nel cast figura anche Catherine Deneuve, che interpreta la madre della protagonista.

Virginie Efira ha brillato in “Soudain (All Of A Sudden)” di Hamaguchi Ryusuke, interpretando la direttrice di una casa di riposo che introduce una filosofia assistenziale innovativa, incentrata sull'ascolto e il rispetto della dignità degli anziani.

Il film, girato in una struttura reale con residenti autentici, ha suscitato lunghi applausi, e l'attrice ha evidenziato come i dialoghi di Hamaguchi sappiano unire l'intimo e il politico. Un altro titolo di rilievo è stato "John Lennon: The Last Interview" di Steven Soderbergh, un'opera che impiega l'intelligenza artificiale per accompagnare le riflessioni esoteriche del musicista attraverso le sue ultime interviste.

L'arrivo di Travolta e il suo debutto alla regia

John Travolta, nato nel 1954, ha fatto il suo ingresso a Cannes pilotando personalmente il proprio aereo privato, un arrivo condiviso con la figlia Ella Bleu. La proiezione di "Viaggio notturno per Los Angeles" nella Sala Debussy ha rappresentato uno degli eventi più attesi del settantanovesimo Festival di Cannes, segnando il debutto alla regia dell'attore.

Travolta ha curato ogni aspetto del film – scrittura, direzione, narrazione e produzione – consolidando il legame tra la sua esperienza personale e l'espressione artistica.

Il Festival di Cannes 2026 ha ribadito la sua vocazione internazionale, affiancando ai lavori dei grandi maestri produzioni innovative per temi e tecnologie. Sul red carpet, l'attenzione è stata catturata anche da Guillaume Canet e Marion Cotillard, riuniti per il film fuori concorso “Karma”. In questa pellicola, Cotillard veste i panni di Jeanne, una donna dal passato oscuro che si trova al centro dei sospetti per la misteriosa scomparsa del figlioccio. La sceneggiatura, scritta da Canet appositamente per l'attrice, sottolinea la costante presenza di interpreti di primo piano sia nella selezione ufficiale che nelle sezioni fuori concorso.

Il debutto registico di John Travolta si configura come uno dei momenti più memorabili di questa edizione, mentre la Croisette si conferma ancora una volta un palcoscenico privilegiato per nuove produzioni, significativi ritorni d'autore e innovazioni linguistiche e narrative.