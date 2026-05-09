Il Festival di Cannes 2026, in programma dal 12 al 23 maggio, presenta un’edizione ricca con ventidue film selezionati in concorso, caratterizzata da un’ampia varietà tematica e geografica. Nonostante l’assenza di registi italiani nella competizione principale per la Palma d'Oro, il cinema italiano mantiene una sua presenza significativa attraverso coproduzioni e contributi artistici. Le opere in gara si interrogano prevalentemente sulle fragilità umane, la possibilità di reinventarsi e la rinascita, esplorando generi che spaziano dal dramma storico al racconto autobiografico, dalla fantascienza al thriller.

Tra i titoli in concorso spiccano Minotaur di Andrey Zvyagintsev, sul crollo esistenziale di un imprenditore, Notre Salut di Emmanuel Marre, sulle scelte individuali nella Francia di Vichy, e L’Inconnue di Arthur Harari, una storia surreale di identità. Presenti anche Nagi Notes di Kōji Fukada, che indaga la solitudine, Moulin di László Nemes, dedicato alla Resistenza francese, e Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda, incentrato sull'elaborazione del lutto. La Vie d’une Femme di Charline Bourgeois-Tacquet esplora la crisi di una primaria di chirurgia, mentre La Bola Negra di Ambrossi e Calvo è un film queer che attraversa tre epoche.

La presenza italiana a Cannes 2026

Nonostante l'assenza di registi italiani nella selezione principale, il contributo del nostro Paese si evidenzia in diversi ambiti.

Lo scrittore Erri De Luca figura nel cast di La Vie d’une Femme di Charline Bourgeois-Tacquet. La colonna sonora originale de L’Inconnue di Arthur Harari è stata composta dal musicista italiano Andrea Poggio, in collaborazione con Enrico Gabrielli e Tommaso Colliva di Calibro 35. Poggio ha definito il processo creativo "profondamente fertile e stimolante", elogiando la qualità del film e la collaborazione con il regista.

Rai Cinema è coinvolta in tre coproduzioni internazionali. La società italiana Our Films di Lorenzo Mieli e Mario Gianani partecipa alla produzione di Fatherland di Pawel Pawlikowski. Nelle sezioni parallele, l'Italia è presente con Congo Boy di Rafiki Fariala (Un Certain Regard) e Roma elastica di Bertrand Mandico (Séances de Minuit), quest'ultimo con un cast che include attori italiani come Isabella Ferrari, Alessio Gallo, Michele Bravi, e le partecipazioni di Ornella Muti e Franco Nero.

Inoltre, La Troisième Nuit di Daniel Auteuil, presentato a Cannes Première, sarà distribuito in Italia da Rai Cinema.

Tematiche e autori in concorso

Il Festival di Cannes 2026 si concentra sulle fragilità umane e la ricerca di rinascita. Film come Gentle Monster di Marie Kreutzer esplorano le complessità dell'amore e dell'inganno, mentre Garance di Jeanne Herry racconta otto anni di trasformazioni di una giovane attrice. Coward di Lukas Dhont, ambientato nella Prima guerra mondiale, affronta i temi dell'eroismo e dell'identità. La selezione include anche opere di respiro internazionale come il thriller fantascientifico Hope di Na Hong-jin e The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach.

L'edizione vede la partecipazione di maestri del cinema mondiale come Hirokazu Kore-eda, Asghar Farhadi, László Nemes e Ryūsuke Hamaguchi.

All of a Sudden di Hamaguchi è un adattamento di un carteggio filosofico, e Histoires Parallèles di Farhadi esplora il confine tra finzione e realtà. Completano il quadro titoli di registi acclamati come Amarga Navidad di Pedro Almodovar, The Man I Love di Ira Sachs e Paper Tiger di James Gray. Cannes si conferma una piattaforma globale che offre visioni originali sul presente e sul passato, con un significativo contributo italiano che mitiga l'assenza nella competizione principale.