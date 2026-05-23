Il 79° Festival di Cannes ha assegnato il Premio come migliore attrice ex aequo a Virginie Efira e Tao Okamoto. Le attrici sono state premiate il 23 maggio 2026 per le loro interpretazioni nel film "All of a Sudden" di Ryusuke Hamaguchi. La giuria, presieduta da Park Chan-wook, ha riconosciuto la qualità delle loro prove attoriali. A Cannes, la belga Efira e la giapponese Okamoto hanno celebrato la prestigiosa Palma per il loro lavoro.

Cannes: giuria e talento internazionale

Il Festival di Cannes, 79a edizione, è un rilevante appuntamento cinematografico.

La giuria di Park Chan-wook ha evidenziato il valore condiviso tra culture e nazionalità nel film di Hamaguchi. Efira, protagonista di film europei, e Okamoto, nota per lavori internazionali, sottolineano la vocazione cosmopolita del festival e la premiazione del talento senza confini.

La decisione di attribuire il premio a entrambe, annunciata il 23 maggio, sottolinea l'attenzione verso interpreti capaci di rendere personaggi intensi. "All of a Sudden" si è distinto tra i titoli in concorso, anche grazie alla regia di Hamaguchi, celebre per i suoi lavori.

Efira e Okamoto: il significato del premio

Virginie Efira, attrice europea con carriera versatile e riconoscimenti, e Tao Okamoto, giapponese nota anche negli Stati Uniti per importanti produzioni, sono state premiate per la collaborazione in "All of a Sudden".

Il film ha rappresentato un incontro artistico tra background differenti, arricchendo la narrazione.

Il Festival di Cannes 2026 è luogo di incontro tra scuole e generazioni di interpreti. Il premio ex aequo a Efira e Okamoto è una scelta significativa della giuria, che valorizza ruoli femminili di grande impatto. Testimonia l'impegno nella ricerca e diffusione del miglior cinema mondiale.