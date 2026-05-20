Il 21 maggio 2026 al Festival di Cannes si concentra su due film in concorso per la Palma d'oro: Coward di Lukas Dhont e La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi. La giornata include anche un atteso Rendez-vous con Tilda Swinton.

Il regista belga Lukas Dhont, già premiato a Cannes (Camera d'or 2018 per Girl, Grand Prix 2022 per Close), presenta Coward. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film segue i soldati Pierre e Francis, che cercano di sfuggire alla brutalità del conflitto. Dhont lo descrive come un racconto su "amore e morte, creazione e distruzione, sopravvivenza e come, a volte, anche nell’oscurità, qualcosa di bello riesca a crescere".

Proiezione al Grand Théâtre Lumière alle 22:00.

L'altro film in concorso è La bola negra dei registi Javier Calvo e Javier Ambrossi (noti come Los Javis), con Penélope Cruz. Il film intreccia le vite di tre uomini in tre epoche (1932, 1937, 2017), esplorando desiderio, dolore ed eredità. Sarà proiettato al Grand Théâtre Lumière alle 18:00. I registi, pur avendo concluso la relazione sentimentale, mantengono il sodalizio artistico, distinguendosi per l'esplorazione di identità e trasformazioni sociali.

Incontro con Tilda Swinton e altri appuntamenti

L'icona del cinema Tilda Swinton incontra il pubblico nella Sala Buñuel alle 14:30. La sua carriera spazia tra film d'autore e produzioni hollywoodiane, con successi come Orlando (1992) e il premio come migliore attrice a Venezia per Edward II (1991).

Collaboratrice di Derek Jarman, ha lavorato con registi quali Wes Anderson, Jim Jarmusch e Bong Joon-ho. Nel 2008 ha vinto Oscar e Bafta come migliore attrice non protagonista per Michael Clayton, ed è stata giurata a Cannes nel 2004.

La serata prevede la cerimonia di chiusura della Quinzaine des Cineastes al Théâtre Croisette alle 19:00, seguita dal film d’animazione Le vertige di Quentin Dupieux. Realizzato con motion capture in stile videogioco, il film narra di Jacques che tenta di rivelare a Bruno una sconvolgente verità sull'umanità e la simulazione. Dupieux ha già presentato Full Phil (con Kristen Stewart e Woody Harrelson) nelle Proiezioni di mezzanotte.

Il programma del Festival di Cannes 2026

La 79esima edizione del Festival di Cannes, dal 12 al 23 maggio 2026, presenta un ricco programma. Il Concorso include, oltre a Coward e La bola negra, opere di Pedro Almodóvar (Amarga Navidad), Asghar Farhadi (Parallel Tales), Ryusuke Hamaguchi (All of a Sudden), Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box), László Nemes (Moulin), Paweł Pawlikowski (Fatherland), Ira Sachs (The Man I Love) e Rodrigo Sorogoyen (The Beloved).

Tra i film Fuori Concorso figurano La bataille de Gaulle: L’âge de fer di Antonin Baudry e Karma di Guillaume Canet, con La Vénus électrique di Pierre Salvadori come film d'apertura. La sezione Un Certain Regard mette in luce opere prime e nuovi sguardi.

Le Midnight Screenings offrono proposte sperimentali, tra cui Full Phil di Dupieux. Completano il quadro le sezioni Cannes Premières e Special Screenings. La giornata del 21 maggio è un momento centrale, unendo cinema di qualità, dialogo e sperimentazione sulla Croisette.