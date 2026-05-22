Il 23 maggio si è conclusa la 79ª edizione del Festival di Cannes, evento cinematografico di prestigio mondiale. La cerimonia di premiazione, tenutasi al Grand Théâtre Lumière, ha visto Eye Haïdara nuovamente conduttrice, dopo aver già guidato l'apertura. La giornata finale è stata dedicata a proiezioni dei film in concorso, permettendo al pubblico di recuperarli o scoprirli prima dell'annuncio dei verdetti.

Il culmine della serata è giunto alle 20.15, con l'atteso annuncio dei vincitori della Palma d’oro e degli altri importanti riconoscimenti.

La giuria internazionale, presieduta dal cineasta sudcoreano Park Chan-wook, ha avuto il compito di selezionare i migliori tra i ventidue film in concorso. Ne facevano parte l'attrice statunitense Demi Moore, l'attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga, le registe Laura Wandel e Chloé Zhao, il regista Diego Céspedes, l'attore Isaach De Bankolé, lo sceneggiatore Paul Laverty e l'attore svedese Stellan Skarsgård.

I Riconoscimenti e i Presentatori della Serata

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati i principali riconoscimenti: la Palma d’oro, il Grand Prix, il Premio della Giuria, e i premi per la migliore regia, la migliore sceneggiatura, la migliore interpretazione femminile e la migliore interpretazione maschile.

A consegnare i prestigiosi trofei sono stati artisti di fama internazionale quali Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña. Il premio più ambito, la Palma d’oro, simbolo della rassegna, è stato presentato dall'attrice scozzese Tilda Swinton.

La cerimonia ha visto anche la presenza di Carla Simón, presidente della giuria dei cortometraggi, incaricata di assegnare la Palma d’oro per il miglior cortometraggio. Presente anche Monia Chokri, presidente della giuria Caméra d’or, che ha premiato la migliore opera prima tra quelle presentate nelle diverse sezioni del Festival.

I Film in Concorso e l'Omaggio Speciale

La selezione ufficiale ha presentato ventidue film in concorso, tra cui opere molto attese come "Amarga Navidad" di Pedro Almodóvar, "A Woman’s Life" di Charline Bourgeois-Tacquet, "Coward" di Lukas Dhont, "Parallel Tales" di Asghar Farhadi, "All of a Sudden" di Hamaguchi Ryusuke e "The Man I Love" di Ira Sachs.

Tra i registi in gara figuravano anche László Nemes, Paweł Pawlikowski, Rodrigo Sorogoyen e Andreï Zviaguintsev, a testimonianza della ricchezza e varietà delle proposte cinematografiche.

Un momento significativo della serata è stato l'omaggio a Barbra Streisand, insignita della Palma d’oro onoraria. Su sua richiesta, l'attrice Isabelle Huppert ha avuto l'onore di consegnare il prestigioso riconoscimento, data l'impossibilità della Streisand di essere presente. Questo gesto ha evidenziato il valore e l'impatto di figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. La conclusione del Festival di Cannes è stata trasmessa in diretta internazionale, in diverse lingue, confermando la sua risonanza globale e il suo ampio seguito di pubblico.