La 79ª edizione del Festival di Cannes ha preso il via con la tradizionale Montée des Marches, il celebre tappeto rosso che ha accolto un parterre di stelle internazionali. Tra i protagonisti più attesi e acclamati figurano Jane Fonda, Gong Li, Joan Collins, Laurent Lafitte, James Franco, Costa-Gavras, Louis Garrel, Heidi Klum, Hirokazu Kore-eda e, in particolare, Peter Jackson, insignito della prestigiosa Palma d’oro alla carriera. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo del cinema, inclusi l’interprete di Frodo ne Il signore degli anelli, Claude Lelouch, Cédric Klapisch, Bong Joon-ho, Jacques Audiard — con Rebecca Zlotowski, coautrice del film d’apertura La Venus Electrique di Pierre Salvadori — e Diego Luna.

Le personalità sono state accolte dal delegato generale Thierry Frémaux e dalla presidente del Festival Iris Knobloch. Un momento saliente è stato il passaggio della giuria del concorso internazionale, presieduta dal regista Park Chan-Wook, accompagnato dalle note di Old Boy, uno dei suoi capolavori. La giuria è composta da Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Paul Laverty, Ruth Negga, Isaach De Bankolé, Laura Wandel e Diego Céspedes. Tra gli altri importanti riconoscimenti, spicca la Palma d’oro alla carriera assegnata a Barbra Streisand.

Protagonisti e riconoscimenti

L’inaugurazione del Festival di Cannes si conferma un appuntamento irrinunciabile per il cinema internazionale, valorizzando la presenza di registi e interpreti di fama mondiale.

Peter Jackson, celebre per la trilogia de Il signore degli anelli, ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera, un tributo a una figura che ha profondamente segnato la settima arte. Accanto a lui, tra gli ospiti più celebrati, si sono distinte Jane Fonda, icona pluripremiata, Gong Li, tra le maggiori interpreti del cinema cinese, e Joan Collins, attrice britannica con una carriera di oltre sei decenni.

La giuria del concorso internazionale, sotto la guida del cineasta sudcoreano Park Chan-Wook, ha visto la sua importanza sottolineata anche dalla colonna sonora tratta da una sua opera per la sfilata. Tra i membri figurano nomi di spicco come Demi Moore e Chloé Zhao, vincitrice dell’Oscar per Nomadland, affiancati da attori, sceneggiatori e registi che rappresentano una pluralità di esperienze e visioni.

La Montée des Marches e il prestigio globale

Il Festival di Cannes, istituito nel 1946, si erge come uno degli eventi cinematografici più influenti a livello globale. La storica Montée des Marches, sulla scalinata del Palais des Festivals et des Congrès, funge annualmente da vetrina per le principali anteprime mondiali e da punto d’incontro per professionisti, stampa e pubblico. Il tappeto rosso di Cannes è diventato un’emblema della manifestazione, simboleggiando la sua capacità di coniugare ricerca artistica e risonanza internazionale.

Oltre alle proiezioni e ai premi, il Festival si distingue per la sua curata selezione di film da ogni continente e per l’assegnazione di riconoscimenti di grande valore, come la Palma d’oro e la Palma d’oro alla carriera.

La costante presenza di registi, attori e professionisti da ogni angolo del mondo ha consolidato la reputazione della rassegna come riferimento imprescindibile per il cinema d’autore e per la scoperta di nuovi talenti.