La 79ª edizione del Festival di Cannes, in corso dal 12 al 23 maggio 2026, si avvicina ai suoi verdetti finali. Il 22 maggio è una giornata cruciale, con il debutto degli ultimi due film in concorso principale al Grand Théâtre Lumière: "Histoires de la nuit" della francese Lea Mysius e "Das geträumte Abenteuer" (The Dreamed Adventure) della tedesca Valeska Grisebach. Grande attesa per Monica Bellucci, che calcherà la Montée des Marches come co-protagonista del film di Mysius, affiancata da Hafsia Herzi e Benoît Magimel.

"Histoires de la nuit", un thriller familiare, è ambientato in una fattoria isolata dove Nora, Thomas e la figlia Ida vivono con la vicina Cristina, una pittrice italiana.

La trama si sviluppa attorno ai preparativi per una festa di compleanno a sorpresa per Nora; l'arrivo di tre uomini svelerà segreti sepolti della famiglia. La proiezione è fissata alle 19:00. Alle 15:00, sempre al Grand Théâtre Lumière, sarà presentato "Das geträumte Abenteuer" di Grisebach. Questo crime thriller narra la storia di una donna coinvolta in un traffico illegale nella città di confine bulgara di Svilengrad, che cerca di bilanciare legalità e legami personali.

Il film di chiusura e Agnès Jaoui

Il 22 maggio vedrà anche la proiezione del film di chiusura della 79ª edizione: "L'objet du délit (Crescendo)", diretto da Agnès Jaoui. Per la prima volta sulla Croisette come unica regista dopo la scomparsa del suo storico collaboratore Jean-Pierre Bacri nel 2021, Jaoui affronta i temi del movimento #MeToo, ambientando la narrazione nel mondo dell’opera.

La regista è riconosciuta per la sua capacità di leggere la società attraverso la commedia, e la sua presenza sottolinea l'attenzione del festival ai cambiamenti culturali.

Questo intenso programma del 22 maggio precede la proclamazione dei vincitori, fissata per il 23 maggio durante la cerimonia di chiusura al Grand Théâtre Lumière. Le celebrazioni si estenderanno anche alle altre sedi storiche del festival, come la Salle Debussy, la Salle Agnès Varda, la Salle Buñuel e il Cinéma de la Plage.

Contesto del Festival di Cannes 2026

La 79ª edizione del Festival di Cannes, iniziata il 12 maggio, ha proposto un programma ampio. Oltre al concorso principale, le sezioni parallele Un Certain Regard, Cannes Classics e Cannes Première hanno offerto autori affermati, nuovi talenti e restauri di classici.

Nei giorni precedenti il 22 maggio, si sono tenuti appuntamenti rilevanti come un Rendez-vous con Tilda Swinton e la presentazione del documentario "Avedon" di Ron Howard. Il 22 maggio si conferma così una giornata chiave, sia per la presentazione degli ultimi film in concorso sia come vigilia della cerimonia conclusiva, ponte tra competizione e celebrazione finale del cinema mondiale.