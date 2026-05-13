Venticinque anni dopo il loro acclamato esordio con Y tu mamá también, il regista Diego Luna e l'attore e produttore Gael García Bernal si sono ritrovati al Festival di Cannes. Insieme a loro, il celebre regista Alfonso Cuarón, per la prima mondiale di Ceniza en la boca (Ceneri), il nuovo film diretto da Luna e prodotto da Bernal. L'evento, tenutosi nella sala Buñuel, ha celebrato la consolidata amicizia e la profonda intesa artistica tra i due talenti messicani, oggi affermati interpreti e registi a livello internazionale. La pellicola, scritta da Diego Luna con Abia Castillo e Diego Rabasa e tratta dall’omonimo romanzo di Brenda Navarro, ha ricevuto lunghi applausi in una sala completamente esaurita.

Questa coproduzione messicano-spagnola, che vede protagoniste Anna Díaz e Adriana Paz, è stata presentata tra le proiezioni speciali del festival. La narrazione drammatica segue Lucila, una giovane che a quattordici anni viene abbandonata dalla madre, emigrata in Spagna. La storia esplora il suo percorso con il fratellino Diego tra Messico e Spagna, affrontando la separazione, la tragica perdita del fratello e il successivo ritorno in patria. Dopo numerose difficoltà, Lucila si ricongiunge con la madre, trovando una difficile riconciliazione. Il film indaga con intensità i temi della migrazione, delle precarie condizioni di vita degli immigrati, della violenza in Messico e della complessa crescita nell'infanzia.

Diego Luna ha espresso la sua emozione, dichiarando: "È stata una grande esperienza di libertà girare questo film e spero che provochi nello spettatore, attraverso questa storia, una riflessione su chi siamo e cosa lasciamo ai nostri cari".

Il ritorno di Diego Luna con Ceniza en la boca

Ceniza en la boca segna il ritorno di Diego Luna dietro la macchina da presa, a dieci anni dal suo precedente lungometraggio Mr. Pig del 2016. Il film, basato sul romanzo di Brenda Navarro, si inserisce nella sezione delle proiezioni speciali del Festival di Cannes, presentandosi fuori concorso. La trama narra la vicenda di Lucila che, ormai ventunenne, si trasferisce con il fratello Diego dal Messico alla Spagna per ricongiungersi con la madre, emigrata otto anni prima.

L'adattamento cinematografico mantiene centrale il tema della memoria familiare e delle cicatrici lasciate dalle migrazioni, delineando la crescita interiore della protagonista attraverso il confronto con il lutto, il disagio e i processi di riconciliazione con il proprio passato.

La rinnovata collaborazione tra Luna, Bernal e Cuarón, già consolidata con Y tu mamá también, sottolinea una continuità artistica e personale di grande rilievo. La loro presenza a Cannes conferma l'importanza internazionale di questo nuovo progetto e la capacità del cinema messicano di affrontare sul grande schermo temi universali e intimi, quali la disgregazione e il legame familiare.

La presenza messicana al Festival di Cannes

La presentazione di Ceniza en la boca al Festival di Cannes si inserisce in un contesto che evidenzia una significativa presenza del cinema messicano all'evento. Oltre all'opera di Luna, la sezione parallela Semaine de la Critique ha selezionato Seis meses en el edificio rosa con azul, diretto da Bruno Santamaría Razo. Questo film esplora, attraverso la memoria e una prospettiva personale, temi familiari e sociali nella Città del Messico degli anni Novanta. La partecipazione di opere come Ceniza en la boca testimonia la vitalità e varietà del cinema latinoamericano contemporaneo, capace di narrare con originalità la complessità delle proprie radici e la condizione degli emigrati.

La sinergia tra artisti del calibro di Luna, Bernal e Cuarón e l'adattamento di un romanzo contemporaneo rafforzano il dialogo tra letteratura e cinema. La scena internazionale dei festival offre una piattaforma cruciale per il riconoscimento e il confronto su narrazioni che toccano identità, memoria e migrazione, temi centrali nella riflessione culturale globale.