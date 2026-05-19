Il 18 maggio 2026, il Festival di Cannes celebra i ritorni attesi di due maestri del cinema: Pedro Almodóvar e Andrey Zvyagintsev. La Croisette si concentra sulle nuove opere dei cineasti, catalizzando l'attenzione di critica e pubblico. Almodóvar, figura chiave del cinema spagnolo e vincitore della Palma d’Oro d’onore, presenta la sua ultima fatica. Zvyagintsev, regista russo, torna in concorso dopo una lunga pausa per gravi problemi di salute, segnando il suo rientro ufficiale sulla scena internazionale.

I due film in competizione di oggi sono di grande rilievo.

L'interesse è elevato, data la notorietà degli autori e i loro successi. Il Festival di Cannes si conferma riferimento imprescindibile per il cinema d’autore mondiale. La presenza di Zvyagintsev, reduce da un importante percorso artistico, è accolta con attesa e rispetto, evidenziando la sua capacità di indagare realtà complesse tramite il linguaggio cinematografico.

Le Opere in Concorso e la Centralità del Festival

La programmazione odierna è incentrata sui lavori di Almodóvar e Zvyagintsev. Per il regista spagnolo, la critica si aspetta un ritorno che riaffermi il suo stile inconfondibile e la capacità di narrare storie di umanità e ironia. Zvyagintsev, celebre per lo sguardo drammatico sulle tensioni della società russa, propone un’opera attesa dai cinefili per la sua intensità e profondità.

Entrambi hanno già segnato la storia del festival: Almodóvar con vari premi (Palma d’Oro d’onore), Zvyagintsev con riconoscimenti per opere di forte impatto.

Cannes conferma la propria centralità nel panorama dei festival internazionali. La selezione ufficiale è tra le più seguite, con registi consolidati e nuovi talenti. Il concorso principale introduce ogni anno opere da tutto il mondo, offrendo una panoramica della produzione contemporanea.

Il Festival di Cannes: Storia e Riconoscimenti

Fondato nel 1946, il Festival di Cannes è tra le rassegne più longeve. Ha lanciato e celebrato autori. Pedro Almodóvar ha partecipato più volte al festival (presidente di giuria nel 2017) e i suoi film sono stati premiati a Cannes e in altri contesti. Andrey Zvyagintsev è una presenza nota: tra i suoi riconoscimenti figurano il Premio della Giuria per "Leviathan" (2014) e il Premio della Giuria Ecumenica per "Loveless" (2017).