Il Festival di Cannes del 16 maggio 2026 ha visto protagoniste le famiglie disfunzionali, tema centrale di tre film in concorso che esplorano dinamiche contemporanee e future, con un ruolo crescente per l'intelligenza artificiale. Grandi nomi del cinema come Javier Bardem, Adam Driver e Miles Teller hanno animato la Croisette, presentando opere di Rodrigo Sorogoyen, James Gray e Hirokazu Kore'eda. L'Italia ha trovato spazio con il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena di Francesco Zippel, omaggio al maestro, presentato in Cannes Classics.

Il rapporto padre-figlia in "El ser querido"

Il film El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, prima opera spagnola in concorso, esplora il complesso rapporto tra un padre e una figlia. Javier Bardem interpreta Esteban Martínez, un regista di fama mondiale con un passato segnato da dipendenze e assenze. Tornato in Spagna dopo tre anni, offre alla figlia Emilia (Victoria Luengo) il ruolo da protagonista nel suo nuovo film, un tentativo di ricucire una relazione ferita. La narrazione prende il via con una sequenza iniziale di diciotto minuti, un confronto intenso a tavola che rivela la tensione, il rancore e le complesse emozioni tra i due. Ambientato in gran parte sull'isola di Fuerteventura, dove si svolge il set di una pellicola storica sul Sahara spagnolo, il paesaggio diventa metafora delle turbolenze interiori dei personaggi.

Il film si concentra sull'abbandono e la colpa, con un padre che cerca perdono e una figlia combattuta tra rabbia e desiderio di affetto. La regia di Sorogoyen, nota per il suo stile rigoroso, pone i due protagonisti al centro della scena, relegando i personaggi secondari a un ruolo di contorno.

"Paper Tiger": un noir familiare nella New York degli anni '80

Paper Tiger di James Gray è un noir familiare ambientato nella New York di fine anni Ottanta. Il film mette in scena la difficile relazione tra due fratelli, Gary e Irwin Pearl, interpretati da Adam Driver e Miles Teller. Cresciuti nel mito del "sogno americano", i due si trovano coinvolti in affari rischiosi con la mafia russa, evidenziando il divario tra una vita agiata e una segnata dai sacrifici.

Scarlett Johansson veste i panni della moglie di Irwin. La pellicola affronta la crisi del modello familiare tradizionale e le conseguenze di scelte azzardate. James Gray ha rivelato che il racconto trae ispirazione dalle sue esperienze personali, inclusi i complessi rapporti con il padre e il fratello.

Intelligenza artificiale e lutto in "Sheep in the Box"

Il regista giapponese Hirokazu Kore’eda, con Sheep in the Box, si proietta in un futuro prossimo. Il film narra la storia di una coppia benestante, interpretata da Ayase Haruka e Daigo, che dopo aver perso il figlio di sette anni, Kakeru, decide di accogliere in casa un androide identico a lui. Grazie all'intelligenza artificiale, il bambino-robot (Rimu Kuwaki) è stato rigenerato con la voce, i ricordi e il comportamento del figlio scomparso.

La pellicola indaga il confine tra sentimento autentico e simulazione emotiva, ponendo interrogativi sulla coscienza e sulle diverse forme di elaborazione del lutto.

L'omaggio italiano a Vittorio De Sica

L'Italia ha lasciato il segno al Festival di Cannes con Vittorio De Sica – La vita in scena, un documentario di Francesco Zippel presentato nella sezione Cannes Classics. L'opera è un sentito omaggio a De Sica, figura iconica del cinema mondiale, che vinse quattro premi Oscar. Il film include le testimonianze di un prestigioso coro di stelle, tra cui Wes Anderson (anche produttore esecutivo), Isabella Rossellini, Francis Ford Coppola e Nicola Piovani. Zippel ha espresso la sua gioia per la partecipazione, definendo il film un omaggio a uno degli uomini che lo hanno ispirato a intraprendere la carriera cinematografica e sottolineando l'importanza di essere rappresentati da una figura così luminosa in un momento delicato per il cinema italiano.

Il tema delle famiglie in crisi si conferma uno dei filoni più significativi di questa edizione del Festival, stimolando nuove riflessioni sulle dinamiche affettive e sociali nel contesto contemporaneo e proiettate verso il futuro.