Il Festival di Cannes si avvia alla chiusura, con l'attenzione sui possibili vincitori della Palma d’Oro. Tra i favoriti spicca ‘Fatherland’ di Paweł Pawlikowski. Il regista polacco, già premiato nel 2018 per la miglior regia con ‘Cold War’, potrebbe ora conquistare il massimo riconoscimento. La sua opera, un film in bianco e nero, è la potenziale candidata a riportare la statuetta a una pellicola priva di colori, dopo diciassette anni.

‘Fatherland’: il trionfo del bianco e nero?

La possibilità che un film in bianco e nero si aggiudichi la Palma d’Oro è un elemento di spicco di questa edizione.

Negli ultimi dieci anni, nessun film in bianco e nero è riuscito a conquistare l’iconico premio. L’ultima vittoria di una pellicola in bianco e nero risale al 2009, con ‘Il Nastro Bianco’ di Michael Haneke. ‘Fatherland’ di Pawlikowski si distingue per fotografia e regia, qualità che hanno già convinto la critica internazionale. Le previsioni di mercato e degli esperti lo pongono tra i favoriti, con una valutazione positiva rispetto agli altri concorrenti.

Gli altri contendenti e la critica

Nonostante l’attenzione su ‘Fatherland’, la competizione per la Palma d’Oro è serrata. Tra i film accreditati figurano ‘Minotaur’ di Andrey Zvyagintsev e ‘All of a Sudden’ del premio Oscar Ryusuke Hamaguchi.

Entrambe le pellicole hanno riscosso consensi tra i critici: il primo per il suo impianto simbolico e oscuro, tipico del cinema russo, e il secondo per un approccio più lirico e intimista. In concorso anche Pedro Almodóvar con ‘Amarga Navidad’. Il suo ritorno al Festival di Cannes avviene a sette anni dall'ultima partecipazione con ‘Dolor y Gloria’. Tuttavia, le previsioni attuali non lo annoverano tra i favoriti principali, con probabilità di trionfo considerate basse dagli analisti.

La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes si preannuncia ricca di suspense. La giuria è chiamata a scegliere tra opere di stili e contenuti diversi, e ‘Fatherland’ potrebbe segnare un momento storico, riportando il bianco e nero sul podio della Palma d’Oro.