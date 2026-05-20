Il celebre regista russo Andrei Zvyagintsev è tornato al Festival di Cannes per presentare il suo nuovo film, Minotaur, inserito in concorso e già ampiamente considerato tra i favoriti per i premi. Il cineasta, noto per la sua visione critica, ha condiviso in conferenza stampa la propria esperienza personale e artistica, sottolineando come, nonostante viva fuori dalla Russia da sei anni, rimanga profondamente consapevole della realtà sociale e politica del suo paese d'origine. Ha dichiarato: “Dopo sei anni vissuti in spazi e territori completamente diversi, e con modi di pensare differenti, potrei aver perso parte del mio legame con il Paese.

Ma ho trascorso comunque 60 anni della mia vita in Russia, di cui conosco assolutamente tutto... Conosco bene anche la corruzione che si è sviluppata in quel Paese. Ne conosco assolutamente ogni aspetto.”

Minotaur nasce da un progetto ideato nel 2022, poco dopo l'espatrio del regista. Il film si sviluppa come un thriller ambientato nella Russia corrotta e violenta dei nostri giorni, con una trama che vede protagonista Gleb (interpretato da Dmitriy Mazurov), dirigente di un’azienda e imprenditore di successo che vive con la famiglia in una città di provincia. L’intensificarsi delle difficoltà professionali causate dalla guerra in Ucraina e la scoperta del tradimento della moglie portano il protagonista, sempre più instabile, su una strada di violenza e disperazione.

Sul valore simbolico dell'opera, Zvyagintsev ha affermato l'importanza della lingua: “È importante che il film sia girato in russo. Per me, la lingua russa è la mia anima. Ecco perché era importante che questo film fosse ambientato in Russia, in un contesto attuale e in lingua russa.”

Il Linguaggio dell'Arte Oltre la Propaganda

Nella stessa conferenza a Cannes, Zvyagintsev ha ribadito la necessità di adottare una prospettiva artistica che vada oltre le narrazioni ufficiali o propagandistiche. Ha spiegato: “L’importante è parlare il linguaggio dell’arte che è una religione. Arriva più dei manifesti, delle grida propagandistiche, delle infinite conversazioni su YouTube. Le parole si svalutano e si trasformano in nulla, in paura.

In questo caso, è molto meglio parlare con il silenzio o attraverso i gesti, che sono sullo stesso piano delle opere d’arte e di ciò che si dice di fronte a un pubblico.” Queste riflessioni delineano il modo con cui il regista intende il cinema: uno strumento in grado di trasmettere verità profonde senza affidarsi solo al discorso diretto, ma investendo nell’espressività visiva, nella narrazione allusiva e nella forza del non detto.

Presentato al Festival di Cannes nel maggio 2026, Minotaur trova risonanza nella sua attualità, affrontando tematiche di corruzione diffusa e violenza sistemica nella Russia contemporanea, ma anche attraverso la lente intima delle relazioni familiari e delle dinamiche psicologiche.

Il confronto con il nuovo contesto internazionale, rappresentato dal soggiorno di Zvyagintsev all’estero, aggiunge profondità al racconto, mostrando come l’esperienza dell’esilio abbia influenzato il suo sguardo critico e la sua poetica cinematografica.

Andrei Zvyagintsev: Una Carriera tra Critica e Riconoscimenti

Zvyagintsev, classe 1964, è divenuto una delle voci più significative del cinema russo e internazionale. Dopo l’esordio e il successo con Il ritorno – Leone d’Oro alla Mostra di Venezia 2003 – il regista si è affermato con opere che esplorano i temi del potere, della corruzione e del disagio sociale nella società russa. Le sue produzioni recenti, tra cui Leviathan e Loveless, hanno ricevuto risonanza internazionale e diversi premi, rafforzando il suo profilo di autore impegnato su tematiche civili e morali.

Il nuovo film Minotaur si distingue per il suo approccio intimo e personale: la guerra, la corruzione e la crisi familiare vengono vissute dalla prospettiva quotidiana e privata del protagonista, invece che da quella prettamente politica o collettiva. Dal 2022, Zvyagintsev si è stabilito fuori dalla Russia; il suo esilio forzato rappresenta una testimonianza diretta dell’impatto repressivo della situazione politica sul mondo culturale russo. La scelta di continuare a girare in lingua russa sottolinea, secondo il regista, l’importanza di mantenere un legame profondo con la propria identità, pur nella distanza fisica e simbolica dal paese d’origine.