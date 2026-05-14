È disponibile il catalogo in edizione limitata “Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo”, un volume esclusivo che accompagna la mostra omonima dedicata al celebre cantautore. L'esposizione è visitabile allo Spazio Gerra di Reggio Emilia, con ingresso gratuito, dal 18 aprile fino al 18 ottobre. Edito da Ics‑Innovazione Cultura Società, il catalogo si presenta con 84 pagine, copertina rigida, dorso telato e finitura in lamina argento. Al suo interno, i lettori troveranno un racconto inedito del “Maestrone” intitolato “Gatti”, che offre uno sguardo intimo e personale sulla sua nota passione per i felini, tema già più volte esplorato nella sua carriera artistica e letteraria.

La mostra, il cui titolo “Canterò soltanto il tempo” è tratto dal verso dell'omonimo brano del 1970, si propone di esplorare uno dei nuclei fondanti della poetica di Francesco Guccini: il profondo rapporto tra parola, memoria e lo scorrere del tempo. L’esposizione nasce da una serie di incontri e dialoghi, realizzati nell’arco di due anni, durante i quali l’artista ha condiviso ricordi, riflessioni e aneddoti legati alla sua vasta produzione musicale e letteraria. L’idea centrale del progetto è la creazione di un grande “dizionario” dedicato all’universo poetico e culturale di Guccini, dove temi, parole, immagini, oggetti e versi si intrecciano attraverso continui rimandi e connessioni, offrendo al visitatore un percorso aperto e personalizzabile.

Il percorso espositivo: nove temi e le passioni di Guccini

Il percorso espositivo si sviluppa lungo i quattro piani dello Spazio Gerra, coprendo una superficie di circa 350 metri quadrati. Qui sono articolati nove gruppi tematici, ognuno ispirato a una canzone diversa, che combinano sapientemente materiali d’archivio – come fotografie, oggetti originali e riproduzioni – con nuove opere create da illustratori e fotografi contemporanei. Le “voci” di questo singolare dizionario raccolgono le molteplici passioni che hanno accompagnato Guccini fin dagli inizi della sua carriera: la storia, i fumetti, la cultura popolare, i dialetti, la civiltà appenninica, la letteratura, i cantastorie, le osterie, i giochi di carte e, immancabilmente, la musica, dal jazz al rock fino alla tradizione popolare.

Ampio spazio è inoltre dedicato agli oggetti quotidiani, ai libri, ai ricordi e, naturalmente, ai gatti. Il visitatore è invitato a immergersi in un’esperienza che valorizza il carattere corale e stratificato della produzione gucciniana.

Il catalogo esclusivo e il legame con Reggio Emilia

La pubblicazione del catalogo in edizione limitata rappresenta un elemento distintivo della mostra, fungendo da prezioso strumento per approfondire l’esplorazione dell’universo gucciniano anche al di fuori degli spazi espositivi. Il volume, oltre a documentare il ricco percorso della mostra, raccoglie testi, immagini e il già menzionato racconto inedito “Gatti”. Questo testo autobiografico aggiunge un ulteriore tassello allo stretto legame tra memoria privata e creatività artistica, una cifra stilistica peculiare dell’opera di Guccini.

Con questa iniziativa, Reggio Emilia si conferma un centro culturale attento alle contaminazioni tra musica, narrazione e arti visive, offrendo un approfondimento organico e strutturato sulla figura di uno dei più importanti protagonisti della canzone d’autore italiana. Cittadini e visitatori hanno l'opportunità di vivere un’esperienza culturale ricca di suggestioni e connessioni con la storia, la vita e la poetica del “Maestrone”.