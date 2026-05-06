Il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali avviano la quinta edizione di Cantiere Città, programma per le dieci città finaliste a Capitale italiana della cultura 2028. Inaugurato il 6 maggio 2026 a Roma, il percorso va oltre la candidatura, supportando le amministrazioni nel consolidare capacità progettuali e dare continuità a idee e reti attivate per i dossier.

Cantiere Città valorizza il lavoro delle amministrazioni, rafforzando le politiche culturali locali. Le dieci realtà coinvolte – Anagni (FR), Ancona (futura Capitale della cultura), Catania, Colle di Val d’Elsa (SI), Forlì (FC), Gravina in Puglia (BA), Massa (MS), Mirabella Eclano (AV), Sarzana (SP) e Tarquinia (VT) – sono diverse per contesto ma unite dall'investimento sulla cultura come motore di sviluppo territoriale.

L'obiettivo è dare futuro a idee e relazioni nate con la partecipazione al bando.

Struttura e obiettivi di Cantiere Città

L'edizione di Cantiere Città si articola in sei mesi con incontri, formazione e affiancamento. Il supporto è multilivello: Alessandro Bollo (direttore Museo Nazionale del Risorgimento Italiano a Torino, esperto di management culturale) accompagna le città; Marco Marinuzzi (specialista in politiche culturali) conduce un corso sull’internazionalizzazione dei progetti culturali. Gli esperti della Scuola, con tre workshop (uno in presenza, due online), sviluppano concretamente un progetto del dossier, accompagnandolo alla realizzazione.

Nell’ambito di Cantiere Città, è promosso Obiettivo Capitale: otto videolezioni per le città che intendono candidarsi a future edizioni di Capitale italiana della cultura.

Questi corsi, gratuiti e on-demand sulla piattaforma della Scuola, offrono strumenti per progettare interventi culturali solidi e sostenibili e per costruire dossier di candidatura efficaci.

Il valore del percorso oltre la candidatura

Le città finaliste dell’edizione 2026 di Cantiere Città hanno presentato progetti per il rafforzamento delle identità locali e lo sviluppo di sistemi culturali integrati. Il processo di candidatura contribuisce non solo all'evento annuale, ma alla definizione di strategie di lungo periodo per la crescita culturale e la coesione territoriale. L’appoggio del Ministero e della Scuola permette di capitalizzare competenze acquisite e rafforzare le reti create.

Le esperienze pregresse dimostrano come anche le città non vincitrici beneficino del percorso.

Il programma produce effetti tangibili sul territorio, sostenendo la realizzazione dei progetti culturali selezionati e la formazione di amministratori e tecnici. Le iniziative coinvolgono attivamente cittadini e operatori locali, promuovendo partecipazione diffusa e maggiore consapevolezza del valore della cultura nella vita collettiva.

Cantiere Città si è affermato come strumento principale di accompagnamento professionale per le politiche culturali urbane in Italia. Contribuisce al rafforzamento di città di piccole e medie dimensioni, spesso motori di sperimentazione e innovazione. Questo percorso, ideato dal Ministero e dalla Scuola, si conferma elemento chiave per la crescita culturale e il successo delle politiche locali oltre la singola annata di candidatura.