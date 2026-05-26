L’attore e cantautore Pierpaolo Capovilla, noto per il film pluripremiato “Le città di pianura”, ha annunciato la sua intenzione di vendere l’appartamento a Venezia, dichiarando con fermezza: “Venezia è morta”. La sua presa di posizione, espressa tramite un post sui social, giunge in un momento cruciale, durante lo spoglio delle recenti elezioni amministrative, e riflette una profonda delusione per l’esito del voto nella città lagunare.

Capovilla ha attribuito la vittoria politica all’assessore al turismo della giunta Brugnaro, definendola “il tumore, la metastasi della città”.

Ha sottolineato come tale risultato sia stato determinato dai voti della Città Metropolitana e non dai residenti veneziani, evidenziando una frattura tra le scelte elettorali e il futuro del centro storico. Nel suo intervento, l’artista ha rimarcato che a votare sono state “le persone comuni, quelle che guardano la Tv”, estendendo la sua critica anche a categorie sociali come gli operai, accusati di essere complici della situazione per le loro preferenze politiche: “Venezia è assassinata dagli operai, che votano i loro sfruttatori”.

Il suo sfogo prosegue denunciando il prevalere di “qualunquismo, pressappochismo e chiacchiere da bar”, elementi che, a suo dire, hanno spinto la città verso un declino irreversibile.

Questa visione pessimistica lo ha condotto alla decisione di lasciare il suo appartamento e trasferirsi altrove, affermando: “Inutile insistere sul cadavere”.

Le ragioni dietro l’addio di Capovilla a Venezia

Capovilla identifica nel turismo senza controllo, nei flussi massicci e nella conseguente trasformazione urbana le cause principali del declino veneziano. Secondo l’attore, hanno prevalso dinamiche che privilegiano il turismo di massa, come espresso nelle sue parole: “Vince il padrone: il turismo. Ha vinto B&B, né più né meno”. Ha criticato duramente il modello turistico attuale, descrivendolo come una forma di sfruttamento che incide negativamente sulla vita dei residenti e sull’identità storica della città.

Nel suo post, l’artista ha insistito sull’idea che stili di vita improntati alla superficialità e all’arricchimento personale abbiano avuto la meglio sul “discorso pubblico”, valorizzando “le bugie, l’arrampicamento sociale, la corruzione”. Capovilla ha concluso il suo intervento con un’amara invettiva rivolta alla città: “Crepa, Venezia, muori sopraffatta dai tuoi nemici. Te lo meriti”. L’annuncio ha immediatamente acceso un vivace dibattito pubblico tra residenti e osservatori sulla complessa condizione della città storica, riflettendo il crescente disagio di parte della popolazione di fronte alle trasformazioni indotte dal turismo e dalle scelte amministrative.

Crisi abitativa e trasformazioni urbane a Venezia

Il caso sollevato da Capovilla si inserisce in una discussione più ampia e pressante riguardante la vita quotidiana nella città storica. Negli ultimi decenni, Venezia ha registrato una significativa riduzione della popolazione residente, con una progressiva e allarmante trasformazione degli immobili in strutture ricettive extra-alberghiere, quali bed & breakfast, affittacamere e case vacanza. Dati recenti indicano che il numero degli abitanti nel centro storico è sceso sotto la soglia dei 50.000 residenti, un dato spesso citato come indicatore di una grave emergenza abitativa e sociale.

L’espansione del turismo di massa, alimentata anche dalle grandi navi e dagli affitti brevi, ha comportato una modifica radicale del tessuto urbano ed economico della città.

Tra le principali criticità sollevate da associazioni civiche e amministratori pubblici vi sono la scarsità di servizi essenziali per i residenti, la crescita esponenziale dei prezzi degli immobili e la perdita di spazi collettivi. Il dibattito si concentra sull’urgente necessità di trovare un equilibrio tra l’accoglienza dei visitatori e la tutela della qualità della vita per chi abita stabilmente nella città lagunare. Episodi come quello denunciato da Capovilla rappresentano un chiaro segnale delle difficoltà che molti cittadini affrontano quotidianamente di fronte a queste profonde trasformazioni.