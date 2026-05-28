Il 28 maggio 2026, il Museo Archeologico di Capri, situato nella storica Certosa di San Giacomo, ha inaugurato nuove sale espositive. All'evento hanno partecipato Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, e Luca Di Franco, direttore dei Musei di Capri. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, rientra nel programma di rinnovamento dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, mirato a rafforzare l'offerta culturale e a promuovere il dialogo tra patrimonio, territorio e linguaggi contemporanei della comunicazione museale.

I nuovi spazi narrano la storia antica dell'isola attraverso reperti provenienti da diverse istituzioni: la Certosa stessa, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, e il Parco Archeologico di Ostia Antica. Le sale sono dedicate ai ritrovamenti dalla villa romana in località Gasto e dal sito di San Costanzo. La sezione espositiva accoglie reperti dall'età repubblicana al Medioevo, tra cui il 'Sarcofago di Crispina', manufatto romano del II secolo d.C., recentemente trasferito, restaurato e reso accessibile al pubblico.

Accessibilità e Innovazione Museale

Un focus centrale del rinnovamento è l'accessibilità e l'inclusione, con contenuti multilingue, supporti digitali e strumenti per ampliare la partecipazione.

È stata creata una sala immersiva esperienziale che unisce il racconto archeologico tradizionale a nuove forme di interazione. I visitatori possono usufruire della carta archeologica digitale di Capri e immergersi in una ricostruzione della Capri romana. Per i più giovani, sono disponibili contenuti ludico-didattici ambientati nell'antica Capri, che avvicinano alla storia tramite il linguaggio del gaming.

Collaborazioni e Scoperte Archeologiche

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Capri, Paolo Falco, e rappresentanti del comune di Anacapri. Sono stati illustrati gli scavi in corso sull'isola, inclusi quelli di Damecuta e Gradola. Al termine, il pubblico ha visitato le nuove sale e ammirato le statue recuperate dai fondali della Grotta Azzurra.

Il Museo Archeologico di Capri, nella Certosa di San Giacomo, valorizza il patrimonio isolano con percorsi espositivi dal periodo romano al Medioevo, ponendo attenzione alla divulgazione e all'accessibilità per tutti.