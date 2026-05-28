Il Museo Archeologico di Capri, situato nella storica Certosa di San Giacomo, ha inaugurato il 28 maggio 2026 due nuove sale espositive. L'apertura, che segna un punto di svolta per l'istituzione, ha visto la partecipazione di Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura, e Luca Di Franco, direttore dei Musei di Capri. L'iniziativa rientra in un più ampio programma di rinnovamento dei Musei e Parchi archeologici di Capri, volto a rafforzare l'offerta culturale e a promuovere il dialogo tra patrimonio, territorio e linguaggi contemporanei della comunicazione museale, come sottolineato da Osanna.

Questo evento conferma il nuovo corso e l'ampliamento della rete museale insulare.

Le nuove sezioni del museo offrono una narrazione approfondita della storia antica dell’isola, presentando reperti rinvenuti sul territorio e testimonianze che spaziano dall’età repubblicana al Medioevo. I materiali esposti provengono da importanti istituzioni, tra cui la Certosa di San Giacomo, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, e il Parco Archeologico di Ostia Antica. Tra le opere di spicco, il ‘Sarcofago di Crispina’, un manufatto romano del II secolo d.C., è stato restaurato e restituito alla pubblica fruizione. Osanna ha evidenziato che le nuove sale sono dedicate specificamente a reperti provenienti da contesti archeologici capresi di particolare rilievo, narrando la storia dell'isola attraverso materiali rinvenuti nella villa romana in località Gasto e nel sito di San Costanzo.

L'inaugurazione ha anche offerto l'occasione per presentare i progressi degli scavi in corso a Damecuta e Gradola.

Innovazione e accessibilità nel percorso espositivo

La nuova sezione espositiva si distingue per l'integrazione di innovazione digitale e un forte impegno per l'accessibilità e l'inclusione. Sono stati introdotti contenuti multilingue, supporti digitali e strumenti pensati per ampliare la partecipazione dei pubblici. Un elemento centrale è la sala immersiva, concepita come uno spazio esperienziale che connette il racconto archeologico tradizionale con nuove forme di interazione e coinvolgimento. I visitatori possono ora consultare la carta archeologica digitale di Capri e immergersi in una ricostruzione virtuale della Capri romana.

Particolare attenzione è stata dedicata ai visitatori più giovani, con contenuti ludico-didattici ispirati all’archeogaming, per avvicinarli alla storia dell'isola attraverso un linguaggio contemporaneo.

Durante la giornata inaugurale, il pubblico ha potuto esplorare gli spazi ampliati e ammirare opere significative del patrimonio locale, incluse le celebri statue recuperate sui fondali della Grotta Azzurra. L'evento ha visto anche la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco di Capri Paolo Falco e rappresentanti del Comune di Anacapri, che hanno illustrato i progetti in corso e le strategie future per la valorizzazione dei beni archeologici isolani.

Capri: un sistema museale integrato e prospettive future

L'apertura delle due nuove sale rappresenta una tappa fondamentale nel piano di potenziamento dei Musei e Parchi archeologici di Capri. Il 28 maggio 2026 segna l'inizio di un nuovo sistema museale coordinato per l'isola. Tra le principali novità annunciate figurano una nuova identità visiva e l'introduzione di una bigliettazione integrata che collega la Certosa di San Giacomo a Villa Jovis, Grotta Azzurra, Casa Rossa e Villa Damecuta. Luca Di Franco, direttore dal 2 aprile 2026, sta guidando questo rilancio sfruttando l'autonomia speciale dell'istituto, con l'obiettivo di trasformare la visita episodica in un'esperienza strutturata tra i diversi siti dell'isola.

Il piano prevede ulteriori sviluppi significativi: l'apertura della villa di Gradola è attesa per la primavera/estate 2027, mentre il restyling completo della villa di Damecuta è programmato entro la fine del 2027 o, al più tardi, nel 2028. Questa strategia mira a consolidare la posizione di Capri come polo culturale di eccellenza, offrendo circuiti museali integrati e ampliando l'offerta per residenti e visitatori internazionali. Il Museo Archeologico di Capri, con la sua nuova sezione espositiva, incarna un approccio moderno che fonde tutela, promozione, innovazione digitale e inclusività nella valorizzazione del ricco patrimonio insulare.