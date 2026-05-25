Dal 26 giugno al 5 luglio, il maestoso sito archeologico delle Terme di Caracalla a Roma si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per la terza edizione di Caracalla Danza, un festival interamente dedicato alla coreografia contemporanea. L'evento, promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma in collaborazione con il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, promette di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, creando un dialogo unico tra danza, musica dal vivo e patrimonio archeologico. Quest'anno, il festival accoglie come nuovi partner artistici il Teatro dell’Opera di Roma, con la sua Scuola di Danza, e la Fondazione Ravenna Manifestazioni.

L'apertura, dal 26 al 28 giugno, sarà affidata alla performance site specific Découverte Caracalla, curata dal coreografo Diego Tortelli. I danzatori, accompagnati da una violoncellista, guideranno piccoli gruppi di spettatori in un percorso immersivo alla scoperta degli spazi più celebri e di quelli più reconditi del complesso, inclusi i suggestivi sotterranei. Ogni turno, della durata di 50 minuti, offrirà un'esperienza intima e profonda tra corpo, acqua, suoni e memoria storica.

A partire dal 30 giugno e fino al 5 luglio, il fulcro del programma si sposterà sullo Specchio d’Acqua, una pedana installata al centro dei giardini e inaugurata nel 2004, divenuta celebre per la sua capacità di fondere riflessi, movimento e contesto archeologico.

Il 30 giugno, la scena sarà animata da Impromptus. Arie, Danze e Improvvisazioni: danzatori e musicisti si esibiranno fianco a fianco, lasciando ampio spazio all’improvvisazione e al dialogo creativo, in un progetto frutto della collaborazione tra CCN/Aterballetto e Fondazione Ravenna Manifestazioni. Dal 3 al 5 luglio, il pubblico potrà assistere a tre creazioni coreografiche di rilievo: Preludio di Diego Tortelli, ispirato alle intense canzoni di Nick Cave; An Echo, A Wave di Philippe Kratz, una riflessione sui viaggi e gli incontri nel Mediterraneo; e Bliss di Johan Inger, basato sul celebre Köln Concert di Keith Jarrett, riproposto con un nuovo cast in occasione del decennale dal suo debutto.

Tutti gli spettacoli serali avranno inizio alle 20:30, con biglietti disponibili a partire da 20 euro su museiitaliani.it.

Esperienze immersive e fruizione ampliata

Un'attenzione particolare è rivolta quest'anno alla valorizzazione dell'intero complesso delle Terme, con l'introduzione dell'apertura serale dei sotterranei, accessibili sia durante il festival sia in altre giornate dedicate a visite guidate o libere. Rocco Bochicchio, il nuovo responsabile del sito, ha evidenziato il successo della recente Notte dei Musei, che ha visto la partecipazione di 1.200 persone, e ha sottolineato l'importanza di ampliare l'accessibilità per una crescita dinamica del sito. Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma, ha affermato che “la danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico una esperienza intimamente legata al luogo”.

In linea con questa visione, il coreografo Diego Tortelli ha osservato come “la danza si inserisce perfettamente in questi spazi anche nell’incontro di generazioni diverse di ballerini, i professionisti e i giovani talenti del Teatro dell’Opera di Roma”, ribadendo l'obiettivo di portare la danza fuori dalle convenzioni e “liberarla da qualsiasi gabbia e lasciarla vivere”.

La dimensione internazionale della rassegna è evidente nella scelta di spettacoli che intrecciano autori, musiche e temi contemporanei, offrendo nuove interpretazioni di uno spazio originariamente concepito per la cura e la bellezza del corpo e il benessere collettivo. La restituzione simbolica dell’acqua alle Terme, elemento perduto da circa 1.500 anni dopo il saccheggio dei marmi e delle sculture, rappresenta un forte legame tra presente e passato, espresso attraverso la poesia del gesto danzato.

Lo Specchio d’Acqua, installazione permanente nei giardini delle Terme, si conferma un luogo privilegiato per performance multidisciplinari che esplorano sia la tradizione della danza sia la capacità evocativa dell’archeologia.

Le Terme di Caracalla: storia e vocazione culturale

Le Terme di Caracalla, edificate tra il 212 e il 216 d.C. su iniziativa dell’imperatore Caracalla, costituiscono uno degli esempi più significativi di complesso termale dell’antichità romana. Situate in Viale delle Terme di Caracalla, rappresentano uno degli spazi archeologici più vasti e meglio conservati della città. Attraverso restauri e nuove politiche di fruizione, hanno mantenuto una spiccata vocazione all'accoglienza di eventi culturali contemporanei.

Fin dal Novecento, il sito è stato utilizzato come scenario per rappresentazioni teatrali, concerti e spettacoli, consolidando un legame indissolubile tra memoria storica e produzione artistica attuale. Oggi, il sito è in grado di ospitare grandi eventi anche grazie a infrastrutture come lo Specchio d’Acqua e a un'organizzazione attenta sia alla tutela che all'innovazione nell'uso degli spazi monumentali. Il festival Caracalla Danza prosegue in questa tradizione, offrendo ad artisti e pubblico la possibilità di vivere l'esperienza unica di una performance all'aperto tra le vestigia di un luogo simbolo dell'antica Roma.