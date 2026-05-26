Il “Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini” di Michelangelo Merisi da Caravaggio, recentemente acquisito dallo Stato italiano, sarà esposto per la prima volta al pubblico a Roma. Dal 28 maggio al 21 giugno, la Sala Capitolare della Biblioteca del Senato a Palazzo della Minerva ospiterà gratuitamente il capolavoro. L'opera tornerà così temporaneamente nei luoghi capitolini legati alla vita dell'artista, prima di essere destinata alle collezioni permanenti delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Palazzo Barberini, come stabilito dall'atto di acquisizione del 10 marzo 2026.

Il prestigioso museo romano ospita già altre opere di Caravaggio.

L'iniziativa, promossa da Senato della Repubblica e Ministero della Cultura, offre un'opportunità unica e segna un "ritorno a casa" per Caravaggio. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato la presenza di Caravaggio a Palazzo Madama e Giustiniani, sedi istituzionali solo in seguito. L'inaugurazione, il 27 maggio, vedrà la partecipazione di La Russa e del Ministro Alessandro Giuli. Giuli ha sottolineato come l'acquisizione rientri in una strategia statale per intercettare opere di valore prima che finiscano nel collezionismo privato internazionale, restituendole al pubblico. "Uno Stato che investe nella cultura come bene comune, a vantaggio dei cittadini e delle generazioni future", ha dichiarato il Ministro, come già accaduto con l'Ecce Homo.

Caravaggio a Roma: storia e documenti

Michelangelo Merisi da Caravaggio visse a Roma presso il cardinale Francesco Maria del Monte, che aveva affittato Palazzo Madama del granduca Ferdinando de’ Medici dal 1589 fino alla sua morte nel 1626. Tale legame motiva la scelta di Palazzo della Minerva come sede temporanea. La mostra include documentazione dall'Archivio di Stato di Roma: tre registri giudiziari su Caravaggio, tra cui un verbale di interrogatorio (4 maggio 1598) dal carcere di Tor di Nona. Caravaggio dichiarò l'arresto tra Piazza Madama e Piazza Navona per possesso di spada, con licenza come pittore al servizio del cardinale Del Monte.

L'acquisizione, frutto dell'azione istituzionale, ha garantito la fruibilità pubblica sottraendolo al collezionismo privato.

L'iniziativa si inserisce nel calendario di eventi del Senato per le celebrazioni degli ottanta anni della Repubblica. Tra le esposizioni recenti: la Bibbia di Borso d’Este, la mostra “Il volto delle donne” e l'“Ecce Homo” di Antonello da Messina. L'esposizione è ad accesso libero: dal lunedì al venerdì 10:00-20:00; sabato, domenica e festività del 2 giugno 10:00-18:00.