Carlo Conti è ufficialmente cittadino onorario di Livorno. Il 16 maggio 2026, in una cerimonia nella sala del Consiglio comunale, il conduttore ha ricevuto l'onorificenza. L'evento è stato un momento di profonda emozione per Conti, che ha ricordato con commozione la madre Lolette e la zia Edda, legate da sempre alla città toscana.

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato a Conti la pergamena e un quadro raffigurante le storiche Leggi Livornine. Salvetti ha sottolineato l'affetto e l'impegno di Conti nel promuovere Livorno: "Carlo ha fatto tutto questo di continuo...

miglior cittadino onorario di lui non c'è", ha affermato il sindaco.

Conti ha espresso il suo legame con Livorno, città natale della madre Lolette ("nata all'angolo tra Borgo Cappuccini e via Verdi") e della zia Edda ("campionessa mondiale di cacciucco"). Emozionato, ha dichiarato: "Ora sono anche livornese. Mi mancava quella parte di scoglio, più vera, più piena di salmastro, e adesso ce l'ho tutta".

Livorno: ricordi d'infanzia e radici familiari

Il conduttore ha condiviso ricordi d'infanzia legati alle vacanze livornesi, rievocando il percorso da via San Carlo, via Verdi e piazza Mazzini fino ai cantieri navali. Un ricordo caro è quello del nonno Marino, che ogni anno gli donava la "correntina", una semplice lenza.

Con il cugino Stefano, Conti passava giornate a pescare e ad abbronzarsi ai Bagni Trotta, simbolo della sua autentica anima livornese.

La cittadinanza onoraria, approvata dal Consiglio comunale con 24 voti favorevoli (delibera numero 62 del 25 marzo 2026), suggella un impegno pubblico riconosciuto per la promozione del territorio. Conti aveva già espresso gratitudine per l'onorificenza durante "Che tempo che fa". Questo riconoscimento crea un legame istituzionale e personale tra Livorno e Conti, che non ha mai nascosto l'orgoglio per le proprie radici e la storia familiare intrecciata con la vita cittadina.