Il primo fine settimana di luglio 2026 segna il ritorno di uno degli appuntamenti letterari più attesi della Val d'Orcia: La Posta Letteraria. Giunta all’ottava edizione, la manifestazione si terrà il 4 e 5 luglio a Radicofani, affermandosi come evento di rilievo culturale nel territorio toscano. La kermesse si svolgerà nella suggestiva cornice del Bosco Isabella, offrendo un programma ricco che spazia dalla letteratura all'attualità, coinvolgendo anche giornalismo, filosofia, scienza, musica, cinema, spettacolo, sport e politica.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione figura Carlo Verdone, celebre attore e regista, che nella serata di sabato sarà protagonista di una conversazione pubblica con Paolo Conti.

Il dialogo toccherà i ricordi, i film, gli aneddoti e gli incontri che hanno segnato il suo percorso personale e professionale. La serata prevede inoltre momenti di confronto intergenerazionale tra giornalisti: Francesco Cancellato presenterà ‘Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell’Italia di Giorgia Meloni’ in dialogo con Franco Bechis, mentre Antonio Padellaro interverrà con ‘Quando eravamo felici’. Ulteriore spazio sarà dedicato ad Anna Katharina Fröhlich, che parlerà de ‘La tigre nel giardino’ con Giulio Silvano.

Un festival che intreccia letteratura, attualità e memoria

La giornata di sabato offrirà anche un approfondimento sulle trasformazioni e la memoria della città di Roma, attraverso due libri che propongono uno sguardo trasversale sul passato e il presente della capitale.

Si tratta di ‘Notebook. Fotografie, incontri e parole’ di Giuseppe Di Piazza e ‘Sotto il sole di Roma’ di Marco Molendini, intervistati da Lorenza Foschini. Il festival dedica grande attenzione al dialogo tra generazioni e alla pluralità di sguardi sulla contemporaneità, come evidenziato dalla varietà di autori e temi: dalla politica ai mutamenti della società, passando per la narrativa e la saggistica di attualità.

Domenica 5 luglio il programma proseguirà con nuove prospettive sul mondo. Antonio Di Bella discuterà ‘Gli zar della Casa Bianca. Come i presidenti del passato aiutano a capire l’America di Trump’, Enrico Franceschini presenterà ‘Arrivederci Londra’ e Anna Zafesova interverrà con ‘Russia.

L’impero che non sa morire. Il passato di Mosca, il futuro di Kyiv’. Seguirà Jacques Charmelot, che proporrà ‘La guerra è merda’ in un'intervista con Ilaria Sotis. In chiusura, gli incontri con Mario Andreose su ‘Un’educazione veneziana’ (intervistato da Federico Chiara), Venanzio Postiglione su ‘Le dieci parole tradite. Come abbiamo smarrito le radici della nostra civiltà’ (intervistato da Elvira Serra) e Anna Foa che presenterà ‘Mai più’ (intervistata da Lorenza Foschini), a testimonianza della ricchezza tematica dell'evento.

Il Bosco Isabella e la storia del festival

Il festival La Posta Letteraria si conferma come il principale evento letterario "fuori dalle grandi città" della provincia di Siena, capace di richiamare autori e pubblico da tutta Italia.

Il Bosco Isabella, una location immersa nel verde alle porte di Radicofani, è un parco storico di fine Ottocento che si presta idealmente a incontri culturali all’aperto, valorizzando sia il patrimonio paesaggistico che l’esperienza della letteratura dal vivo. Radicofani, parte del patrimonio UNESCO della Val d’Orcia, offre un contesto di grande fascino e importanza storica, rendendo ancora più significativo l’appuntamento.

Nel corso delle sue edizioni precedenti, il festival ha ospitato oltre 120 autori, consolidandosi come una delle principali occasioni di confronto letterario del centro Italia. Si caratterizza per la sua proposta eterogenea e la vocazione a far dialogare generi, discipline e generazioni differenti. La centralità del Bosco Isabella, la qualità degli ospiti e le sue tematiche rendono La Posta Letteraria un riferimento consolidato nel panorama culturale toscano e nazionale.