Il Teatro La Fenice ha celebrato un successo straordinario con la messa in scena di “Carmen” di Georges Bizet, un evento che ha incantato il pubblico veneziano, culminando in oltre dieci minuti di applausi. Questa acclamata produzione, diretta con maestria dal Maestro Francesco Ivan Ciampa e ideata dal visionario regista catalano Calixto Bieito, ha offerto un’interpretazione intensa e profondamente moderna. L’allestimento si è distinto per la sua scelta di abbandonare ogni elemento folkloristico tradizionale, privilegiando un approccio basato sul realismo e sulla forza drammatica, approccio che gli è valso il prestigioso Premio Abbiati.

La visione registica di Calixto Bieito

La regia di Calixto Bieito, ripresa da Joan Anton Rechi, si discosta nettamente da immagini stereotipate della Spagna. L’ambientazione è volutamente ruvida e carnale, un contesto in cui i temi centrali dell’opera – desiderio, violenza, emarginazione e libertà – emergono con potenza inequivocabile. L'impatto visivo è amplificato da scene di Alfons Flores, costumi di Mercè Paloma e luci di Alberto Rodriguez Vega, creando uno spettacolo di forte impatto teatrale. La direzione musicale del Maestro Ciampa ha saputo valorizzare ogni sfumatura della partitura di Bizet, bilanciando con equilibrio lirismo e tensione drammatica, per una lettura coinvolgente e profonda.

Le interpretazioni e il trionfo del pubblico

Sul palcoscenico, la performance di Annalisa Stroppa nel ruolo di Carmen è stata un vero trionfo personale. La sua interpretazione, descritta come intensa ed elegante, ha conquistato il pubblico con la sua magnetica presenza scenica, in particolare nell’esecuzione dell’iconica Habanera, che ha restituito libertà e irriducibile fascino del personaggio. Al suo fianco, Jean-François Borras ha offerto una convincente interpretazione di Don José, mentre Alessandro Luongo ha vestito i panni di Escamillo con altrettanta efficacia, contribuendo a una serata memorabile. Questo allestimento, già applaudito in diverse occasioni alla Fenice e in importanti teatri internazionali, ha confermato attualità e capacità di sorprendere e coinvolgere il pubblico. Il lungo applauso finale ha sancito il successo incondizionato di una produzione che, ancora una volta, ha rinnovato il fascino senza tempo del capolavoro di Bizet.