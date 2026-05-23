Dal 27 giugno al 25 ottobre, Palazzo Cucchiari a Carrara ospita la mostra “Le signore dell’arte. La parità del talento nell’arte italiana moderna”, un’esposizione che presenta 131 opere, tra dipinti e sculture, di 42 artiste italiane. Curata da Massimo Bertozzi, l’iniziativa intende porre l’attenzione su un aspetto spesso poco esplorato del panorama artistico nazionale: il ruolo delle donne e la profonda trasformazione della loro condizione sociale e artistica tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento.

L’esposizione offre uno sguardo ‘di genere’ sulla produzione artistica, evidenziando come i rapporti familiari abbiano inciso significativamente sulla formazione e sull’affermazione delle artiste.

Inizialmente, la famiglia rappresentava l’unica vera opportunità di crescita artistica per le donne, che spesso si trovavano a essere mogli, figlie o sorelle d’arte. Tuttavia, con il progresso, “l’istruzione, che faceva rima con emancipazione, avrebbe reso le artiste libere di scegliere se continuare a ‘fare arte’ insieme ai parenti più stretti, oppure intraprendere una strada diversa, puntando dritte alla valorizzazione del proprio talento”.

Le protagoniste dell’esposizione e il dialogo con i maestri

Il percorso espositivo a Palazzo Cucchiari include figure femminili attive già dal periodo risorgimentale, considerate vere e proprie pioniere, come Ernesta Bisi Legnami e Amanzia Guerillot, Emma Ciardi ed Evangelina Alciati.

La narrazione prosegue attraverso il Novecento con artiste di spicco quali Edita Broglio, Genni Mucchi, Antonietta Raphael, Leonor Fini, Luce ed Elica Balla, Leonetta Cecchi Pieraccini e Adriana Pincherle. L’allestimento documenta la loro evoluzione, illustrando il passaggio dalla prevalenza del modello familiare alla conquista di una propria autonomia artistica e spirituale.

Accanto alle opere di queste straordinarie donne, la mostra presenta anche lavori di artisti maschili che hanno avuto un ruolo significativo nella loro storia personale e professionale. Tra questi figurano Angelo Inganni, Guglielmo Ciardi, Gabriele Mucchi, Mario Mafai, Angelo Zanelli, Achille Funia, Cipriano Efisio Oppo e Onofrio Martinelli.

Ad arricchire ulteriormente il percorso espositivo, impreziosendo il dialogo tra generazioni e generi artistici, sono presenti anche tre dipinti di Giacomo Balla e quattro opere di Felice Casorati.

Palazzo Cucchiari e la tradizione artistica di Carrara

Palazzo Cucchiari, sede dell’importante mostra, si conferma come uno dei principali poli espositivi della città di Carrara, rinomata a livello mondiale per la sua secolare tradizione nel campo del marmo e delle arti visive. Il palazzo, situato nel cuore cittadino, è da tempo cornice privilegiata per esposizioni dedicate alla valorizzazione di artisti italiani di diverse epoche, contribuendo attivamente alla promozione del patrimonio artistico locale e nazionale.

L’attuale scelta di un tema incentrato espressamente sul talento femminile evidenzia come il contesto culturale e sociale carrarese intenda porsi all’avanguardia nella riflessione sulla parità di genere nell’arte. La rilevanza della mostra è amplificata dalla provenienza delle opere: un cospicuo numero di collezioni pubbliche e private ha collaborato per riunire in un unico evento autrici e artisti, sottolineando il valore della sinergia tra istituzioni e privati nella diffusione della conoscenza artistica. L’iniziativa rappresenta un momento significativo nel panorama espositivo italiano.