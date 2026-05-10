L'Antigone di Sofocle, diretta da Robert Carsen, ha inaugurato la sessantunesima stagione dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) al Teatro Greco di Siracusa il 9 maggio 2026. L'allestimento, dal forte impatto etico e visivo, pone in dialogo la Tebe in guerra con le inquietudini del presente, evidenziando il dramma irrisolvibile tra legge del potere e legge morale individuale. Il conflitto, visivamente in bianco e nero, vede Creonte (Paolo Mazzarelli) vietare la sepoltura di Polinice. A ciò si ribella Antigone (Camilla Semino Favro), invocando le leggi non scritte degli dei.

La scena di Radu Boruzescu evoca una reggia cinerea e crivellata di colpi. I personaggi sono vestiti di nero; solo Antigone, in candido bianco. Le luci di Giuseppe Di Iorio creano lunghe ombre, suggerendo un tramonto.

Conflitto, destino e il coro

La lettura di Carsen accentua la contemporaneità della tragedia, con l'immagine iniziale di numerosi cadaveri allineati nell’agorà, richiamo ai conflitti odierni. Due scontri etici centrali: tra Antigone e Creonte, con lei che sfida l'editto, e tra Creonte e il figlio Emone (Gabriele Rametta), promesso sposo di Antigone, che invoca la pietas e l'apertura al confronto. L'indovino Tiresia (Graziano Piazza) ammonisce sulla protervia, ma è tardi. Antigone è condannata, seguita nel suicidio da Emone e dalla madre Euridice.

Il coro, composto da ottanta interpreti del popolo di Tebe, è elemento centrale. I loro movimenti, come lo stormo di uccelli, conferiscono una potente carica drammatica, culminando quando i tebani esortano il re a riconsiderare la sua posizione.

Stagione INDA e premio a Carsen

Questo allestimento conclude il percorso di Carsen sulle tragedie tebane (Edipo Re 2024, Edipo a Colono 2025). Al termine, Robert Carsen ha ricevuto il premio Eschilo d’oro 2026. Le repliche dell'Antigone sono in programma al Teatro Greco di Siracusa dal 9 maggio, con spettacoli alle 19:00 per tutto il mese e alle 19:30 nei giorni 1, 3, 5 giugno 2026. L'interazione tra testo antico, spazio archeologico e paesaggio offre un'esperienza teatrale e visiva intensa, confermando l'Antigone come dramma attuale del repertorio classico.