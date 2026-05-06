La trentesima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione e dei linguaggi transmediali, si terrà a Pescara dal 27 al 30 maggio 2026. Promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com sotto la direzione di Adriano Monti Buzzetti, l’evento rafforza la sua storica collaborazione con Lucca Comics e si prepara ad accogliere numerosi protagonisti del mondo del disegno e dell’animazione internazionale. Tra i riconoscimenti più attesi, il Pulcinella Digital Award sarà consegnato a Pera Toons, mentre il Pulcinella Immersive Award andrà alla piattaforma di gioco online Roblox.

Pera Toons, pseudonimo dell’aretino Alessandro Perugini, riceve questo prestigioso premio in concomitanza con il lancio della sua nuova serie animata, "Prova a non ridere". Prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids, la serie debutterà dal 18 maggio su Rai Gulp e RaiPlay. Composta da quarantasei episodi autoconclusivi della durata di sei minuti ciascuno, la produzione rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso creativo iniziato e cresciuto sulle piattaforme social come Instagram, TikTok e YouTube, per poi trovare successo anche nei libri editi da Tunué, a partire dal best-seller del 2018 "Chi ha ucciso Kenny?".

I premi, gli ospiti e le mostre in programma

L’edizione 2026 di Cartoons on the Bay si arricchisce di ulteriori importanti riconoscimenti.

Il Career Award sarà conferito al regista Kirk Wise e all’autore di videogiochi Don Daglow. Lo studio italiano dell’anno è stato individuato nei mugellani di Cartobaleno, mentre il premio per lo studio internazionale dell’anno va alla belga Peyo Company, celebre per aver dato vita ai Puffi. Il regista Alessandro Rak riceverà il Premio Sergio Bonelli, giunto alla sua quinta edizione e realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Il festival accoglierà anche un parterre di ospiti di primo piano, tra cui gli illustratori di 'Magic' Domenico Cava e Katerina Ladon, la fumettista e scrittrice Barbara Baraldi, e lo scrittore e sceneggiatore Pierdomenico Baccalario.

Ampio spazio sarà dedicato alle esposizioni: l’Aurum di Pescara ospiterà una mostra dedicata a J.R.R.

Tolkien, con le opere di Angelo Montanini. Un’altra esposizione di rilievo vedrà protagonista Corto Maltese, il leggendario marinaio avventuriero di Hugo Pratt, in una mostra curata da Patrizia Zanotti e Marco Steiner.

Pescara al centro del Festival con il Games Village

La città di Pescara si conferma fulcro dell’evento, ospitando il Games Village in Piazza Salotto. Questo spazio interattivo consentirà al pubblico di ogni età di sperimentare giochi e attività dalle dieci del mattino a mezzanotte, offrendo anche l’opportunità di incontrare ospiti speciali del mondo dell’animazione e del videogioco. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Cartoons on the Bay, la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, rafforzando il legame del festival con il territorio.

Attraverso la sua ricca proposta di premi, ospiti internazionali e mostre tematiche, Cartoons on the Bay si conferma un punto di riferimento essenziale per le nuove tendenze dell’animazione, della creatività digitale e della transmedialità. La manifestazione sottolinea la sua crescente importanza nel panorama culturale e mediale, sia a livello nazionale che internazionale.