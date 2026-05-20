Cartoons on the Bay celebra i suoi trent’anni a Pescara, dal 27 al 30 maggio, con un’edizione ricca di eventi e ospiti di prestigio. Nata nel 1996 da un’idea di Gianpaolo Sodano, la rassegna si è affermata come punto di riferimento internazionale per il mondo dell’animazione, riunendo creatori, produttori e narratori. Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, ha ricordato come l’animazione fosse un tempo considerata un “genere minore”, in un’epoca pre-Internet. Oggi, invece, il festival, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com sotto la direzione di Adriano Monti Buzzetti, ha saputo evolversi, trasformandosi in un evento transmediale che coinvolge pubblici, linguaggi e generazioni diverse, uscendo dalle sale convegni per raggiungere scuole, piazze e territori.

L'edizione di quest'anno, insignita della medaglia del presidente della Repubblica, offre un’ampia programmazione a ingresso gratuito nel cuore di Pescara, in Piazza della Rinascita (nota anche come Piazza Salotto). Tra gli appuntamenti musicali spiccano il live acustico di Carl Brave e il dj set di Ema Stokholma il 29 maggio. Il 30 maggio, il palco ospiterà il concerto di Cristina D’Avena, accompagnata dai Gem Boy, seguito da un’esibizione di Claudio Cannizzaro. Tra gli ospiti d’onore figurano Kirk Wise, celebre regista di capolavori Disney come "La Bella e la Bestia", "Il Gobbo di Notre Dame" e "Atlantis", che riceverà il Pulcinella Career Award. Accanto a lui, Don Daglow, pioniere dei videogiochi e creatore di simulazioni e giochi di ruolo, anch'egli insignito dello stesso prestigioso riconoscimento.

Saranno presenti anche Pera Toons e il regista Alessandro Rak, premiato con il Sergio Bonelli Award.

I Premi e le Novità della 30ª Edizione

Il fulcro della manifestazione resta il Pulcinella Awards, il concorso internazionale che quest’anno introduce il contest "Pitch Me!". Grazie a una nuova collaborazione con Cartoon Media, il progetto vincitore avrà l'opportunità di essere presentato al Cartoon Springboard di Madrid il prossimo novembre. Tra i riconoscimenti già assegnati, il Pulcinella Diversity Award è andato a "Bye Sweet Carole" di Chris Darril, mentre il Pulcinella Transmedia è stato conferito a Pokémon. I premi Digital e Immersive sono stati assegnati rispettivamente a Pera Toons e alla piattaforma online Roblox.

Lo Studio of the Year è stato riconosciuto a livello internazionale a Peyo e in Italia a Cartobaleno. Il Sergio Bonelli Award è stato consegnato al regista Alessandro Rak, evidenziando la sua importanza nel settore. La trentesima edizione rafforza inoltre la sinergia con Lucca Comics & Games, consolidando la posizione del festival nel panorama europeo.

Mostre, Incontri e il Ruolo Attivo di Pescara

Oltre agli eventi in piazza, Cartoons on the Bay 2026 arricchisce il programma con diverse esposizioni culturali. Tra queste, un omaggio a J.R.R. Tolkien presso l’Aurum, con opere di Angelo Montanini, la celebrazione dei 40 anni di Dylan Dog in Corso Umberto I e una mostra dedicata a Corto Maltese, iconico personaggio di Hugo Pratt.

La città di Pescara si anima ulteriormente con il Games Village in Piazza Salotto, uno spazio aperto dalle 10:00 a mezzanotte, dove il pubblico potrà incontrare ospiti speciali come gli illustratori di Magic Domenico Cava e Katerina Ladon, la fumettista Barbara Baraldi e lo sceneggiatore Pierdomenico Baccalario. Questi appuntamenti trasformano Pescara da semplice location a parte integrante e dinamica della rassegna, che unisce mostre, performance e incontri con i principali professionisti dell’animazione e del fumetto.

La presidente Mazzola ha sottolineato come la capacità di “anticipare le mosse” e le tendenze future sia la cifra distintiva del festival, mantenendo una visione aperta e inclusiva. Con l’affermazione "The best is yet to come", Mazzola ha proiettato Cartoons on the Bay verso un futuro di continua evoluzione e successo.