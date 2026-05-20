Dal 12 giugno al 6 settembre 2026, il Casentino, in provincia di Arezzo, ospita l'edizione 2026 del Festival della fotografia italiana. Quest'anno, la manifestazione si confronta in modo approfondito con il tema della spiritualità contemporanea, in concomitanza con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, figura simbolo legata al territorio. Il festival si articola nei comuni di Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia.

L'edizione 2026 è intitolata “Riti e Visioni. Tra spirituale e materiale” e si focalizza sull'esplorazione del confine tra sacro e profano, fede e superstizione, materia e trascendenza.

L'obiettivo è riflettere sul ruolo che il sacro mantiene nel presente: dai riti collettivi ai gesti individuali, dalle pratiche religiose tradizionali alle manifestazioni della superstizione e alla ricerca di senso. Il festival si conferma, inoltre, un momento cruciale per la valorizzazione del patrimonio fotografico italiano, coinvolgendo autori affermati e nuove generazioni di talenti.

Al centro del Festival: la mostra "Corpo a Corpo"

Il fulcro dell'offerta culturale è la mostra “Corpo a Corpo. Visioni a confronto sul sacro”, curata da Denis Curti – direttore artistico del festival insieme a Roberto Rossi – e allestita presso il Cifa di Bibbiena. L'esposizione presenta un approccio corale, riunendo 21 autori le cui opere sono suddivise in dieci confronti tematici.

Questi dialoghi visivi mettono in relazione visioni, epoche e linguaggi differenti, offrendo molteplici chiavi di lettura sulla presenza e la rappresentazione del sacro nel contemporaneo.

Il programma del festival si sviluppa in modalità diffusa tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia. Oltre alle esposizioni principali, sono previsti talk, letture di portfolio, progetti dedicati ai giovani autori, iniziative didattiche e masterclass che coinvolgono professionisti e pubblico. Un'ulteriore sezione, “Proposte”, amplia la riflessione sulla spiritualità con mostre dedicate ad autori italiani. Presso il Castello Conti Guidi di Poppi, infine, è allestita l'esposizione “L’abito fa il monaco. Porporati e preti, suore e frati nel cinema e nella fiction italiani degli ultimi decenni”, a cura di Antonio Maraldi.

Il legame con il territorio e la missione del Festival

La scelta del Casentino come sede non è casuale: questa vallata toscana, storicamente intrisa di spiritualità e raccoglimento grazie alla presenza di eremi e conventi, arricchisce il percorso tematico del Festival. Bibbiena, con il suo Cifa (Centro Italiano della Fotografia d’Autore), è un punto di riferimento nazionale per la promozione della cultura fotografica, mentre il Castello Conti Guidi di Poppi, di notevole rilievo storico e architettonico, completa la rete delle sedi espositive.

L'edizione 2026 consolida la vocazione del Festival della fotografia italiana: creare occasioni di dialogo tra generazioni di fotografi e tra la fotografia e il territorio.

La manifestazione unisce la ricerca artistica alla formazione e alla divulgazione culturale, contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze italiane nel campo dell'immagine e rafforzando la funzione culturale e turistica dei luoghi ospitanti attraverso un programma articolato e diffuso nel tempo e nello spazio.