Un'importante intesa è stata siglata il 16 maggio 2026 tra il Comune di Caserta e la Reggia di Caserta, assegnando a quest'ultima la gestione della Piazza Carlo di Borbone. Questa piazza, situata di fronte al celebre complesso monumentale, è il principale punto di accesso al sito patrimonio UNESCO. L'accordo strategico mira alla valorizzazione, alla manutenzione e alla cura complessiva dell'area, garantendo un'esperienza ottimale per i visitatori.

La formalizzazione dell'accordo ha visto protagonisti il sindaco di Caserta, Carlo Marino, e la direttrice della Reggia, Tiziana Maffei.

La Piazza Carlo di Borbone è uno spazio cruciale per il flusso turistico e la fruizione del monumento. Affidare la gestione alla Reggia permetterà un coordinamento più efficace delle attività di accoglienza e di promozione culturale. Il sindaco Marino ha sottolineato come «la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio». La direttrice Maffei ha ribadito l'obiettivo di «rendere la piazza un luogo sempre più accogliente e funzionale per cittadini e visitatori».

Gestione e obiettivi dell'intesa

L'intesa attribuisce alla Reggia di Caserta la responsabilità diretta della manutenzione ordinaria e straordinaria della piazza, inclusi arredi urbani, verde pubblico e servizi di accoglienza.

L'obiettivo primario è elevare la qualità degli spazi pubblici e promuovere una maggiore integrazione tra il sito UNESCO e la città. Il Comune di Caserta manterrà un ruolo attivo, collaborando per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali nell'area.

La Reggia di Caserta: fulcro di cultura e turismo

La Reggia di Caserta, dal 1997 patrimonio mondiale dell'UNESCO, è uno dei più prestigiosi complessi monumentali italiani. Il sito comprende il palazzo reale, il parco e il giardino inglese, configurandosi come un imprescindibile polo turistico e culturale per la Campania. La gestione della Piazza Carlo di Borbone si inserisce nelle strategie di valorizzazione e tutela del patrimonio promosse dall'istituto autonomo della Reggia. La sua missione è conservare, promuovere e rendere fruibile il complesso e le sue pertinenze, operando in sinergia con enti locali e nazionali.