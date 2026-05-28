Caserta si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di “Un’Estate da Belvedere”, una rassegna estiva che animerà la città dal 8 giugno al 21 settembre 2026. Con oltre 40 appuntamenti tra musica, teatro ed eventi culturali, la manifestazione si svolgerà in due luoghi simbolo, entrambi riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO: la Reggia di Caserta e il complesso monumentale del Real Belvedere di San Leucio.

L’apertura della kermesse è affidata a Gigi D’Alessio, che torna per la quarta volta al festival e sarà protagonista di ben dieci serate davanti alla maestosa Reggia vanvitelliana.

I suoi concerti sono in programma l'8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno. Il ricco cartellone include artisti italiani e internazionali di grande rilievo, tra cui i Duran Duran, Claudio Baglioni, Caparezza, Olly, Giorgia, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi, i Negramaro, Ernia, Kid Yugi, Gemitaiz e i Modà. L'offerta culturale si completa con le opere “Tosca” e “Notre Dame de Paris”, oltre agli spettacoli teatrali e comici di Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Paolo Ruffini e Alessandro Siani.

Programmazione tra Reggia e Belvedere

Il calendario della rassegna prevede 34 serate per la Reggia Session, che si terranno nella suggestiva piazza Carlo di Borbone, e quattro serate per la Belvedere Session, ospitate presso il Real Belvedere di San Leucio.

Quest'ultimo sito accoglierà anche il “Summer School Fest”, una rassegna dedicata ai giovani talenti e agli studenti degli istituti scolastici casertani. La programmazione specifica della Belvedere Session include: Niccolò Fabi il 13 giugno, Arisa con “Foto Mosse” il 15 luglio, Ernia con “Per Soldi e Per Amore” il 16 luglio, e Angelina Mango con “Nina canta nei teatri d’estate” il 20 luglio.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2, oltre che nei principali punti vendita regionali. Gli organizzatori stimano un'affluenza di oltre 400.000 spettatori nell’arco dell'intera stagione estiva, a testimonianza del grande richiamo della manifestazione.

I siti UNESCO di Caserta: Reggia e San Leucio

La Reggia di Caserta e il Real Belvedere di San Leucio sono due delle principali attrazioni storiche e culturali della città. La Reggia, capolavoro del XVIII secolo progettato da Luigi Vanvitelli, è uno dei più grandi complessi monumentali d’Europa e dal 1997 è parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il Belvedere di San Leucio, anch’esso nella lista UNESCO, è noto per la sua storia legata alla produzione della seta e all'esperimento sociale borbonico.

Entrambi i siti storici fungono oggi da scenari d'eccezione per eventi culturali, concerti e manifestazioni che valorizzano il ricco patrimonio artistico e architettonico di Caserta.