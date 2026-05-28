A settanta anni dalla nascita e a quaranta dalla prematura scomparsa, Castellammare di Stabia rende omaggio al suo illustre cittadino, il drammaturgo e regista Annibale Ruccello, con l'allestimento de "Le fiabe di Ruccello". La produzione teatrale, curata dal regista Luciano Melchionna su testi adattati da Monica Citarella, prende vita nel cuore del centro antico stabiese, coinvolgendo due chiese storiche di via Gesù.

Gli attori Ingrid Sansone, Pako Ioffredo, Irene Isolani e Renato Bisogni interpretano i racconti che Ruccello aveva raccolto tra i vicoli e i porosi palazzi di tufo della sua città, elementi che furono matrici poetiche fondamentali per tutta la sua produzione teatrale.

Il percorso teatrale tra sacro e profano

Lo spettacolo si articola in due segmenti distinti ma speculari. La prima parte, intitolata "Mamme, Madonne e poveri figli", è allestita nella Chiesa di Gesù e Maria, un gioiello d'arte barocca. Qui, Ingrid Sansone e Pako Ioffredo, diretti da Luciano Melchionna, abitano lo spazio sacro nella sua interezza, dialogando con le strutture originarie e avvolgendo il pubblico. Muovendosi tra il maestoso dipinto della Madonna del Soccorso di Luca Giordano e il grande affresco della Gloria di Cristo di Vincenzo Galloppi, gli interpreti danno forma a racconti di madri e figlie.

Queste storie riflettono il "matriarcato napoletano", tema ricorrente nelle opere di Ruccello, scomparso in un incidente stradale nel 1986 a soli trent'anni.

Dalla fiaba di Catarinella a quelle della Mamma Cusetora e della Fanciulla rubata dal sole, la scena restituisce figure materne, vive o defunte, pronte a proteggere la prole in un eterno ciclo di metamorfosi e rinascita.

Successivamente, il pubblico è guidato alla vicina Chiesa del Purgatorio. Qui, Irene Isolani e Renato Bisogni portano in scena le "Fiabe dell'Aldilà e l'aldiquà", tratte da "L'osteria del melograno", opera giovanile che Ruccello scrisse con Lello Guida nel 1976. Tra le storie spicca la "messa dei morti", un nucleo antropologico che confluì poi nel capolavoro "Ferdinando" del 1984.

Attraverso una recitazione densa, il napoletano diventa la lingua viscerale per toccare la viva "materialità del corpo", particolarmente evidente nel divertissement "Lo cunto dei piriti" e nelle fiabe della "jatta cummarella", di Sciocà e del "mondo alla rovescia".

L'eredità di Annibale Ruccello nel teatro napoletano

Le due chiese barocche offrono un contesto ideale per i racconti, amplificando il senso di radicamento con la comunità stabiese e la dimensione religiosa e popolare delle fiabe recuperate da Ruccello. Gli attori sfruttano l’intera architettura sacra, creando un dialogo immersivo con il pubblico e rafforzando il legame tra memoria locale e patrimonio immateriale.

Annibale Ruccello, nato a Castellammare di Stabia nel 1956, è stato un innovatore del teatro del secondo Novecento partenopeo. Come drammaturgo e regista, seppe fondere elementi della tradizione orale campana con una ricerca linguistica e formale che segnò una svolta nella rappresentazione teatrale napoletana.

Le sue raccolte di fiabe e gli adattamenti di storie popolari furono la matrice ispirativa di capolavori come "Ferdinando", evidenziando il filo rosso tra dimensione mitica e quotidianità.

Lo spettacolo è prodotto da TeatroNovanta-Gruppo Le Muse, con il sostegno della Città di Castellammare di Stabia, ed è inserito nel festival "Racconti per Ricominciare", ideato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza di Giulio Baffi. Sono previste repliche nei giorni successivi, a testimonianza del valore che la città attribuisce alle radici culturali rappresentate dall'opera di Ruccello.