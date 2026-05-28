Gli italiani dimostrano una chiara preferenza per la cultura rispetto ai beni di lusso, come rivela il nuovo rapporto “Musei di vetro” del Censis. L'89% degli intervistati considera prioritario investire in esperienze culturali, un dato che evidenzia la percezione della cultura come un valore sociale ed economico fondamentale per il Paese. La ricerca, presentata a Roma il 28 maggio 2026, sottolinea inoltre che l'86,7% degli italiani è convinto che un maggiore livello culturale possa accrescere le opportunità lavorative, mentre l'83,5% ritiene che la fruizione culturale definisca lo status sociale tanto quanto il reddito.

Nonostante questo forte interesse, permangono alcuni ostacoli significativi all'accesso culturale. Il 47% degli italiani identifica il prezzo del biglietto come la principale barriera, seguito dalla mancanza di tempo, indicata dal 28,6%. Altri fattori limitanti includono il disinteresse (24,8%) e una scarsa comprensione delle esposizioni (17,8%). Per quanto riguarda le modalità di fruizione preferite, il 44% del campione auspica l'ingresso libero, il 38% apprezza le visite guidate, mentre solo il 10,6% predilige strumenti immersivi ed esperienziali.

Il ruolo dei musei d’impresa

Il rapporto “Musei di vetro” dedica un'attenzione particolare ai musei d’impresa, riconosciuti come strumenti essenziali per la conservazione della memoria storica e dell'identità territoriale.

Il 32% degli italiani ha già visitato un museo d’impresa, e un ulteriore 50,2% si dichiara interessato a farlo. L'87,4% della popolazione li identifica come risorse per la tutela della memoria e dell'identità dei territori, l'85% li considera cruciali per valorizzare il Made in Italy e l'80,5% li vede come veicoli per la trasmissione di competenze alle giovani generazioni.

Le mostre immersive e l'interesse dei giovani

Parallelamente ai dati del Censis, si osserva un'evoluzione nelle modalità di fruizione culturale, specialmente tra i giovani. Le mostre immersive, che sfruttano tecnologia digitale e realtà virtuale, stanno emergendo come una soluzione innovativa e coinvolgente. Queste esperienze sono particolarmente apprezzate dalla fascia d'età tra i 18 e i 44 anni: il 35% dei visitatori tra i 35 e i 44 anni le preferisce, così come il 25% tra i 25 e i 34 anni e il 10% degli under 24.

Il pubblico più maturo, invece, tende a preferire le mostre tradizionali.

Studi internazionali condotti nel Regno Unito e in Spagna evidenziano una bassa partecipazione giovanile nei musei tradizionali (18,44% per i 16-24 anni nel Regno Unito e 33,51% per i 15-24 anni in Spagna), suggerendo che le esperienze immersive possano rappresentare una leva efficace per il coinvolgimento. Psicologi e studiosi sottolineano i molteplici benefici delle mostre immersive: il coinvolgimento multisensoriale favorisce la presenza nel “qui e ora”, regola le emozioni intense, riduce lo stress, stimola la connessione personale e facilita la condivisione dell'esperienza. Nonostante i dati nazionali indichino che solo una minoranza del pubblico totale prediliga questi nuovi strumenti, essi rappresentano una tendenza di crescita significativa nella fruizione culturale, in particolare tra i giovani.

In sintesi, l'Italia mostra una crescente attenzione verso forme innovative di promozione culturale, capaci di integrare la tradizione museale con le più recenti esperienze tecnologiche, rispondendo così alle diverse esigenze e preferenze del pubblico.