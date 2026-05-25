Oggi ricorre il centenario della nascita di Miles Davis, trombettista e compositore, figura centrale nella storia del jazz. Nato ad Alton, Illinois, il 26 maggio 1926, Davis si affermò giovanissimo come talento e innovatore. La sua carriera, dalla metà degli anni Quaranta fino alla scomparsa nel settembre 1991, lo ha reso simbolo della musica afroamericana e protagonista culturale globale. L'influenza delle sue rivoluzioni stilistiche è celebrata oggi con numerose iniziative commemorative.

Miles Davis ha contribuito all'evoluzione del jazz, sperimentando e anticipando tendenze.

La sua esplorazione spaziò dal cool jazz al jazz-rock, culminato in "Bitches Brew" (1969). Collaborò con John Coltrane, Herbie Hancock e Wayne Shorter. Il trombettista era noto per scoprire nuovi talenti e influenzare generazioni, mantenendo una vivace curiosità artistica. Come dichiarò: “Non si smette mai di imparare, che si abbia vent’anni o sessanta. L’importante è trovare sempre qualcosa che ti stimoli”.

Una figura centrale nella storia della musica moderna

Davis si distinse con il primo grande quintetto e l'uscita di "Kind of Blue" nel 1959. Considerato una vetta del jazz, questo album, con John Coltrane e Bill Evans, rivoluzionò il genere per innovazione armonica e sonorità. "Kind of Blue" è tra gli album jazz più venduti e studiati.

Davis attraversò stili come be-bop, funk, modale ed elettronica, collaborando con giovani talenti che avrebbero lasciato un'impronta indelebile.

Davis segnò la svolta elettrica del jazz con lavori pionieristici, ampliando il pubblico e diventando riferimento per la musica pop e rock. Fu un artista modernissimo, capace di reinventarsi e rimanere all'avanguardia fino agli ultimi anni. Il suo lascito è celebrato in festival, rassegne culturali e pubblicazioni specialistiche.

Innovazione e influenza duratura

Miles Davis fu studiato non solo musicalmente, ma anche sociologicamente, per il ruolo nella cultura afroamericana e nei movimenti per i diritti civili. Istituzioni come Smithsonian Institution e Museo nazionale di storia e cultura afroamericana di Washington gli dedicarono retrospettive.

Per il centenario, festival in Europa e Stati Uniti propongono omaggi alle sue opere, a conferma di un'influenza che attraversa epoche e confini.

La sua discografia, con "Miles Ahead", "Sketches of Spain" e "Kind of Blue", è ripubblicata e apprezzata. Davis sintetizzò tradizione e sperimentazione, dimostrando che audacia e innovazione sono tratti distintivi delle figure del Novecento.