Una grande asta celebrativa per il centenario della nascita di Marilyn Monroe è in programma a Los Angeles, con centinaia di oggetti personali e cimeli inediti appartenuti all’iconica attrice americana. L’evento, che si tiene a Beverly Hills, offre al pubblico la possibilità di vedere e acquistare alcuni tra gli effetti più intimi e inusuali di Marilyn Monroe, tra cui lettere autografe, fotografie private e oggetti di scena della sua carriera.

Presso la sede della Julien's Auctions, saranno battuti circa 1.000 lotti, comprendenti numerosi oggetti di grande valore simbolico ed emozionale.

Tra questi, spiccano il celebre libro di poesie annotato dalla stessa Monroe e accessori indossati in momenti storici del cinema hollywoodiano. Tra i pezzi più attesi figurano vestiti, scarpe e gioielli legati a momenti chiave della sua carriera, come il famoso abito bianco indossato nel film “Quando la moglie è in vacanza”.

Una collezione unica svela nuovi aspetti della diva

L’asta rappresenta un’occasione straordinaria per scoprire dettagli inediti sulla vita privata e professionale di Marilyn Monroe. Numerosi documenti privati, momenti immortalati fuori dal set e regali ricevuti dalla star nel corso degli anni rivelano nuove sfumature di un personaggio ancora avvolto dal mistero e dall’ammirazione mondiale.

Gli organizzatori dell’evento sottolineano che “questa collezione offre una finestra senza precedenti sulla personalità e sulle passioni autentiche di Marilyn Monroe”.

L’iniziativa a Beverly Hills richiama collezionisti, appassionati di cinema e semplici curiosi da ogni parte del mondo. L’asta si svolge proprio nell’anno del centenario della nascita dell’attrice, il cui fascino ha segnato indelebilmente la storia di Hollywood e del costume nel Novecento. La vendita dei suoi oggetti personali rappresenta una testimonianza tangibile della sua influenza ancora attuale nel panorama della cultura popolare globale.

Marilyn Monroe tra mito e realtà: opere, ricordi e segreti

Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jeane Mortenson, è ancora oggi considerata una delle figure più emblematiche della storia del cinema americano.

Nata il primo giugno 1926 a Los Angeles, l’attrice raggiunse la fama mondiale grazie a ruoli iconici in pellicole come “A qualcuno piace caldo”, “Gli uomini preferiscono le bionde” e il già citato “Quando la moglie è in vacanza”. La sua morte improvvisa, avvenuta il 5 agosto 1962, ha alimentato un’aura di leggenda che continua ad affascinare biografi e appassionati di cinema.

Gli oggetti esposti e messi all’asta a Los Angeles sono frutto di anni di raccolte da parte di privati e collezionisti. Essi comprendono sia cimeli cinematografici sia effetti personali unici, come lettere scritte di suo pugno e fotografie mai viste risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta. L’evento a Beverly Hills conferma ancora una volta il forte legame tra la città e la memoria di Marilyn Monroe, celebrata da mostre e manifestazioni fin dagli anni Sessanta.