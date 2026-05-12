Il 12 maggio 1926, esattamente cento anni fa, il dirigibile Norge compiva un'impresa storica: il primo sorvolo del Polo Nord geografico. Realizzato in Italia e frutto di una spedizione internazionale, questo evento si impose come una delle più significative conquiste nell'ambito dell'esplorazione artica e dell'aviazione italiana. Il Norge, identificato come N1, fu progettato e costruito a Roma presso lo Stabilimento Costruzioni Aeronautiche, sotto la direzione dell'ingegnere Umberto Nobile. Questo capolavoro di ingegneria misurava 106 metri di lunghezza, era equipaggiato con tre motori e, grazie ai suoi 18.000 metri cubi di idrogeno, poteva superare i 110 chilometri orari.

La missione fu promossa e guidata dall'esploratore norvegese Roald Amundsen, con il fondamentale supporto finanziario del milionario americano Lincoln Ellsworth. Un accordo strategico con il governo italiano rese possibile l'acquisto del dirigibile da parte dell'Aeroclub di Norvegia, che lo rinominò ufficialmente Norge e lo preparò specificamente per le impegnative condizioni dell'esplorazione artica. La spedizione prese il via da Roma il 10 aprile 1926 e, dopo una serie di tappe intermedie, giunse al Polo Nord il 12 maggio. Durante il sorvolo, furono simbolicamente lanciate al suolo le bandiere di Norvegia, Stati Uniti e Italia, a testimonianza della collaborazione internazionale.

Le tensioni post-missione e la tragedia dell'Italia

Il trionfo del sorvolo fu un evento di portata storica per l'aviazione italiana e, in particolare, per Umberto Nobile. Ciononostante, al termine della missione, emersero significative tensioni tra Nobile e Amundsen riguardo all'attribuzione dei meriti dell'impresa. Amundsen si attribuì il successo in modo esclusivo, una rivendicazione che spinse Nobile, con l'appoggio del governo italiano, a pianificare una nuova spedizione artica a bordo del dirigibile Italia. Purtroppo, durante il viaggio di ritorno, il dirigibile Italia precipitò a nord delle isole Svalbard, scatenando una vasta e complessa operazione internazionale di soccorso. In un gesto di grande umanità, Amundsen stesso prese parte alle ricerche, mettendo da parte le precedenti divergenze.

Sebbene gli italiani a bordo dell'Italia furono infine tratti in salvo, l'aeromobile di Amundsen scomparve tragicamente nel mare di Barents, senza lasciare alcuna traccia.

Il Norge: un simbolo di innovazione e cooperazione

Il dirigibile Norge si erge come uno degli esempi più avanzati e innovativi dell'ingegneria aeronautica degli anni Venti. La sua realizzazione fu affidata allo Stabilimento Costruzioni Aeronautiche di Roma, un centro d'eccellenza riconosciuto per la produzione di aeromobili all'avanguardia. Essendo il primo mezzo aereo a sorvolare il Polo Nord, il Norge ha segnato una tappa cruciale nella storia delle esplorazioni polari. La spedizione del 1926 è tutt'oggi considerata un simbolo di collaborazione internazionale, unendo gli sforzi di Italia, Norvegia e Stati Uniti.

Il viaggio del Norge rimane impresso nella memoria come una delle imprese più significative di quel periodo, non solo per le sue profonde implicazioni scientifiche, ma anche per il suo duraturo contributo allo sviluppo dell'aviazione e delle future esplorazioni artiche.