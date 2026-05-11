Vienna ha inaugurato ufficialmente la settimana dell’Eurovision Song Contest 2026 con la tradizionale Opening Ceremony, tenutasi sulla storica Rathausplatz. Un totale di trentacinque delegazioni nazionali ha sfilato lungo un suggestivo tappeto turchese di duecento metri, che dal Burgtheater ha condotto artisti e ospiti fin davanti al Municipio della capitale austriaca, acclamati da migliaia di fan accorsi da tutta Europa. Il sindaco Michael Ludwig, aprendo la cerimonia, ha dato simbolicamente il via al conto alla rovescia verso la finale del prestigioso concorso musicale europeo.

L’evento è stato arricchito dall’accompagnamento musicale della ORF Radio-Symphonieorchester Wien, diretta dal maestro Christian Kolonovits. Ad ogni ingresso delle delegazioni, la Woodstock Allstar Band ha offerto un caloroso benvenuto con brani ispirati alle tradizioni musicali di ciascun Paese partecipante. La spettacolare passerella si è conclusa con l’esibizione di JJ, vincitore della scorsa edizione, che ha proposto una coinvolgente versione orchestrale del suo successo “Wasted Love”, affiancato dall'orchestra. L’Italia, rappresentata quest’anno da Sal Da Vinci, ha scelto un classico abito nero per il suo debutto sul tappeto turchese, tra gli applausi entusiasti del pubblico presente.

Il Turquoise Carpet: dettagli e momenti salienti

La cerimonia del Turquoise Carpet assume ormai da anni il ruolo di evento inaugurale ufficiale dell’Eurovision Song Contest, segnando l’inizio della live show week nella città ospitante. L’edizione 2026 dell’evento è stata sapientemente presentata da Fanny Stapf e Max Bauer, mentre Philip Maschl e Tina Ritschl hanno curato collegamenti e reportage per l’emittente austriaca ORF. La sfilata, avviata alle ore 17:00 CET, è stata trasmessa in diretta sia su YouTube che su ORF 1, garantendo così una copertura accessibile anche agli spettatori internazionali.

Al termine della cerimonia pubblica, le delegazioni si sono spostate all’interno del Wiener Rathaus per una cerimonia di benvenuto riservata.

Per il pubblico rimasto all’esterno, sulla Rathausplatz si è tenuto un concerto supplementare che ha visto le esibizioni di Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe e di Haddaway, contribuendo a mantenere viva l’atmosfera di festa che tradizionalmente caratterizza l’avvio dell’Eurovision.

Tradizione e impatto dell'Eurovision per Vienna

La cerimonia del Turquoise Carpet rappresenta una tradizione ormai consolidata dell’Eurovision Song Contest: dal 2017 ha sostituito il Red Carpet, offrendo una vetrina internazionale di grande risonanza alla città ospitante e un’importante occasione d’incontro tra artisti, stampa e pubblico. Vienna, già sede storica della manifestazione nel 1967 e nel 2015, torna così protagonista dell’evento musicale più seguito in Europa, beneficiando di significative ricadute dal punto di vista turistico e culturale grazie alla visibilità mondiale garantita dall’Eurovision.

Il ruolo centrale assunto dalla Rathausplatz, vero e proprio cuore pulsante di Vienna, sottolinea la volontà degli organizzatori di coinvolgere attivamente la cittadinanza e i numerosi visitatori nello spirito inclusivo della manifestazione. L’ingresso delle delegazioni, accompagnato da musica dal vivo, citazioni della cultura musicale nazionale e la presenza di migliaia di fan internazionali, rafforza la dimensione europea e collettiva dell’evento. La settimana dell’Eurovision proseguirà con le prove, le semifinali e la finale che decreterà il vincitore tra i trentacinque Paesi in gara. Nel 2026 il contest conferma così il suo ruolo di celebrazione musicale e incontro multiculturale a livello continentale, promuovendo l'unità attraverso la musica.