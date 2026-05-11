Il Festival letterario di Cervia, giunto alla sua ultima edizione, rende omaggio a Grazia Deledda, l'unica scrittrice italiana insignita del Premio Nobel per la letteratura. L'iniziativa, che prende il via l'undici maggio 2026, celebra la figura della Deledda nel novantesimo anniversario dal conferimento del prestigioso riconoscimento, avvenuto nel 1926. L'evento, intitolato “Grazia Deledda. Un’edizione da Nobel”, evidenzia la profonda relazione tra la scrittrice e il mare Adriatico, fonte d'ispirazione durante il suo soggiorno a Cervia tra il 1926 e il 1935.

Promosso dal Comune di Cervia in collaborazione con la Fondazione Deledda e diverse istituzioni culturali, il festival offre un ricco calendario di appuntamenti. Il programma include incontri letterari, reading, spettacoli teatrali, mostre documentarie, progetti con le scuole e visite guidate nei luoghi legati alla presenza della Deledda in città. Durante l’inaugurazione, il sindaco di Cervia ha sottolineato come la città onori «una delle più grandi scrittrici italiane, che ha saputo connettere il nostro territorio alla sua produzione artistica internazionale». I rappresentanti della Fondazione Deledda hanno, nella stessa occasione, ricordato «l’eccezionalità del rapporto umano e creativo tra l’autrice e la città» romagnola.

Programma e sedi del Festival Deledda

Le principali sedi coinvolte sono la Biblioteca Comunale Maria Goia, il teatro comunale Walter Chiari e i giardini storici della città. Il percorso espositivo presenta manoscritti, fotografie e lettere originali della scrittrice, offrendo una testimonianza vivida della sua permanenza e dell’intreccio tra Cervia e la letteratura sarda. La manifestazione coinvolge studiosi, scrittori e docenti universitari che analizzano la poetica deleddiana e il contesto storico-culturale dei suoi romanzi, con particolare attenzione al periodo successivo alla vincita del Nobel.

Il programma prevede anche laboratori per bambini e ragazzi, ispirati ai racconti di Grazia Deledda, e suggestive passeggiate letterarie nei luoghi cervesi frequentati dall’autrice.

Sono inoltre previsti momenti celebrativi in collegamento con Nuoro, la città natale della scrittrice. A conclusione del festival, si terrà una lettura pubblica di brani tratti dalle opere più celebri della Deledda, tra cui “Canne al vento” ed “Elias Portolu”.

Il legame tra Grazia Deledda e Cervia

La scelta di dedicare a Grazia Deledda questa edizione del festival si inserisce in una lunga tradizione che vede Cervia impegnata nella valorizzazione della letteratura contemporanea e del suo rapporto con autori celebri. La presenza della Deledda a Cervia, dove soggiornò a più riprese dal 1926 al 1935, fu documentata da numerosi scambi con la comunità locale e dalla produzione di scritti ispirati ai paesaggi romagnoli.

Durante questi anni, la scrittrice risiedette spesso presso la villa a lei dedicata, situata nei pressi della pineta, un luogo di memoria ancora oggi visitabile.

Grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Cervia, la Fondazione Grazia Deledda e le istituzioni locali, il festival si conferma come uno dei principali appuntamenti letterari della Riviera romagnola. L’evento attrae ogni anno numerosi visitatori e studiosi, contribuendo a rinsaldare il legame tra il territorio, la storia locale e la letteratura nazionale. Il festival si inserisce, infine, nel più ampio panorama di iniziative che ricordano il Premio Nobel a novant'anni dal suo conferimento, promuovendo una riflessione collettiva sull’attualità dell’opera deleddiana e sul ruolo della scrittura femminile in Italia.