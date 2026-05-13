Il Padiglione Italia della 61esima Biennale Arte di Venezia, dal 9 maggio al 22 novembre 2026, ospita l’installazione “Con te con tutto” di Chiara Camoni. Curato da Cecilia Canziani e promosso dal Ministero della Cultura, il progetto si sviluppa nelle Tese delle Vergini all’Arsenale, uno spazio di forte identità storica e architettonica.

L’opera di Camoni si articola in una ventina di figure scultoree in argilla, terracotta, conchiglie, elementi naturali e di scarto, che popolano una foresta evocativa della compenetrazione tra umano, natura e sacro.

L’installazione invita alla partecipazione attiva: i visitatori possono modellare l’argilla al tornio, immersi in penombra e luci suggestive, con una colonna sonora techno. Il lavoro riflette sulla cura del mondo e sulla materialità come memoria antica, definito da Alessandro Giuli come “materialismo magico” per la sua pluralità di riferimenti. Il progetto, che coinvolge anche la Direzione Generale Creatività Contemporanea, è pensato come un’esperienza relazionale e collaborativa, in linea con la pratica dell’artista.

Il percorso espositivo: tra figure e dialoghi

Il percorso della mostra si snoda attraverso più ambienti delle Tese delle Vergini. La prima tesa accoglie ventiquattro sculture antropomorfe, a grandezza umana, modellate in argilla e arricchite da arbusti, conchiglie, pietre e materiali di recupero.

Queste figure creano un paesaggio contemporaneo dove natura e intervento umano convivono, formando una “foresta” in cui le sculture richiamano divinità minori, enigmatiche e collettive. L’esperienza sensoriale è amplificata da suoni elettronici e da un sapiente gioco di luci e ombre.

Nella seconda tesa si trova la sezione “Dialoghi”, concepita da Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli. Questo spazio evoca un’architettura domestica in costruzione, dove il confine tra arte e artigianato si fa sottile. Oggetti d’uso, come vasi e stoviglie, dialogano con opere storiche di maestri quali Fausto Melotti, Marisa Merz e Medardo Rosso. Al centro, una piazza con sedute offre un luogo di riposo e rappresenta fisicamente il principio di collettività e partecipazione che permea l’intero progetto.

Chiara Camoni e la curatela di Cecilia Canziani

Chiara Camoni, nata a Piacenza nel 1974, è un’artista la cui pratica si basa sulla scultura, sulle collaborazioni informali e sui workshop collettivi. Il suo approccio integra pratiche artigianali tradizionali e processi partecipativi, coinvolgendo le comunità. Camoni promuove una dimensione corale e condivisa, affievolendo la distinzione tra artista e pubblico. In questa installazione, la materialità delle sculture si lega alla riflessione su memoria e cura, connettendo ambiente e società a una pratica concreta e collettiva.

La curatrice Cecilia Canziani, storica dell’arte e curatrice indipendente, ha guidato il progetto con attenzione ai linguaggi contemporanei e alla relazione tra spazio, opera e pubblico.

La mostra si inserisce nella lunga tradizione della Biennale, fondata nel 1895. L’uso delle Tese delle Vergini – antichi capannoni dell’Arsenale dal forte valore simbolico – radica “Con te con tutto” in un luogo di memoria storica, invitando a riflettere sulla dimensione ecologica e relazionale dell’arte contemporanea.