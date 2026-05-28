Christiana Ruggeri ha trionfato nella quarta edizione del Premio Asimov Junior per la divulgazione scientifica, grazie al suo libro “Jane Goodall, io e gli scimpanzé” (Editoriale Scienza). Il prestigioso riconoscimento, assegnato da una giuria composta da studenti delle scuole secondarie di primo grado, è stato consegnato durante una cerimonia tenutasi il 28 maggio 2026 presso la sala consiliare del Municipio di Pescara. L'evento ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi in rappresentanza di 22 istituti provenienti da sei regioni italiane: Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna, Calabria e Toscana.

La giornalista e scrittrice ha espresso grande entusiasmo per la vittoria, sottolineando il valore speciale di essere scelta da un pubblico così giovane. “Essere scelta da una giuria formata da tanti ragazzi è un privilegio per chi scrive”, ha dichiarato Ruggeri. Ha inoltre ricordato l'influenza di Jane Goodall, la celebre etologa scomparsa a 91 anni nel 2025, come fonte di ispirazione: “Jane Goodall ha ispirato la mia giovinezza per l’avanguardismo al femminile. Una figura che ha acceso la mia infinita passione, il mio grande rispetto per gli animali e la natura”. Ruggeri ha poi evidenziato l'importanza del messaggio di Goodall per le nuove generazioni: “Il fatto che i ragazzi abbiano scelto Jane significa che il suo grande insegnamento di rispetto e cura per la natura, gli animali e le persone potrà essere preso da esempio anche dalle nuove generazioni”.

Il modello del Premio Asimov e il coinvolgimento giovanile

Il Premio Asimov Junior riprende il fortunato modello del premio maggiore, dedicato alle scuole superiori e ideato dal fisico Francesco Vissani, dirigente di ricerca dell’Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Questa iniziativa mira a promuovere la cultura scientifica tra i più giovani, coinvolgendo attivamente gli studenti nella lettura critica e nella recensione di libri di divulgazione.

La cerimonia di premiazione, coordinata dall’Istituto Comprensivo Pescara 8 “D. Tinozzi”, ha incluso la partecipazione di studenti-giurati da diverse scuole abruzzesi come l'IC 8 Tinozzi, l'IC 9 Virgilio, l'IC 2 Via Cerulli, e altri istituti di Collecorvino, Cepagatti, San Salvo, Chieti, Tagliacozzo, Avezzano, Sassa, Paganica e L’Aquila.

Dal Molise hanno partecipato istituti di Campobasso e Bojano; dalla Campania, scuole di Pozzuoli, Napoli e Portici. Hanno contribuito anche l'IC “Eleonora d’Arborea” di San Gavino Monreale (Sardegna), l'IC Castrolibero (Cosenza) e l'IC “Pietro Mascagni” di Prato.

Riconoscimenti speciali e l'impatto della rete

Durante l'evento, sono stati conferiti riconoscimenti ai ragazzi autori delle migliori recensioni dei libri in gara. Sono stati inoltre assegnati due premi speciali. Il primo è andato all’Istituto Comprensivo di Castrolibero (Cosenza), per aver coinvolto il maggior numero di studenti-giurati. Il secondo, una targa speciale, è stato consegnato a Carlo Puggioni, tecnologo informatico dell’Infn di Cagliari.

A Puggioni si deve l'ideazione e lo sviluppo dell’infrastruttura digitale che, nel corso delle varie edizioni del premio, ha permesso di coordinare in rete oltre centomila persone tra studenti, docenti e ricercatori in tutta Italia, dimostrando l'efficacia della tecnologia nel promuovere la partecipazione e la diffusione della cultura scientifica.

Il Premio Asimov per l’editoria scientifica, promosso dal Comitato di Coordinamento della terza Missione dell’Infn, è giunto alla sua undicesima edizione e ha coinvolto quest'anno oltre 14.000 studenti di 350 scuole. La versione Junior, avviata nel 2023 in Abruzzo, ha visto una crescita costante nel numero di partecipanti, a testimonianza del suo successo.

Come ha ribadito Francesco Vissani, “L’aumento del numero di scuole partecipanti ogni anno dimostra quanto sia importante avvicinare i giovani alla lettura scientifica”. La cerimonia si è aperta con la lettura del racconto di Isaac Asimov “Chissà come si divertivano”, interpretato dall’attore e regista teatrale Mario Massari, un momento che ha ulteriormente arricchito l'esperienza culturale offerta ai presenti.