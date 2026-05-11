Christie’s ha annunciato l’asta online di una prestigiosa selezione di gioielli appartenuti a Claudia Cardinale, icona indimenticabile del cinema europeo. La vendita, parte dell’incanto “Joaillerie Paris”, si terrà dal 19 al 26 giugno e offrirà al pubblico circa venti pezzi personali, indossati dalla diva nel corso della sua straordinaria carriera. Questi gioielli non sono semplici ornamenti, ma rappresentano un vero e proprio archivio materiale della sua immagine pubblica e privata, profondamente intrecciata alla storia del cinema europeo. L'attrice, scomparsa all'età di 87 anni lo scorso 23 settembre, ha lasciato un'eredità artistica che continua a brillare.

Una collezione tra cinema, alta gioielleria e memoria

La collezione in vendita è un viaggio affascinante attraverso l’alta gioielleria e la storia della moda, con creazioni che hanno segnato un’epoca di grande splendore. Tra i pezzi più attesi e di maggior valore spicca un iconico orologio “Serpenti” di Bulgari, risalente agli anni Sessanta, la cui stima si aggira tra i 150.000 e i 250.000 euro. Questo gioiello è riconosciuto come un simbolo distintivo dell’eleganza romana e della vibrante stagione della Dolce Vita, un periodo d'oro per il cinema e la cultura italiana. La selezione Bulgari include anche tre anelli di grande impatto visivo e valore: un magnifico rubino da 30 carati, uno splendido smeraldo incastonato nella celebre montatura Trombino e un raro zaffiro stellato.

Questi esemplari testimoniano la raffinata ricerca cromatica e scultorea distintiva della maison, che ha vestito le più grandi star.

Accanto alle creazioni Bulgari, l’asta presenta opere di altre prestigiose case di gioielleria. Tra queste, spiccano i gioielli di Buccellati, con le loro raffinate spille floreali – come una rosa e un girasole – finemente impreziosite da diamanti, perle e zaffiri. Una parure completa di Buccellati, esempio di maestria artigianale, è stimata tra i 15.000 e i 25.000 euro. La tradizione gioielliera francese di Place Vendôme è egregiamente rappresentata da un elegante portacipria in oro di Van Cleef & Arpels, simbolo di lusso e discrezione, e da orologi Cartier, inclusi un classico modello Tank in oro, riconosciuto universalmente come un’icona senza tempo dell’orologeria del XX secolo.

Un omaggio alla carriera e al fascino eterno della diva

Questa vendita all’asta assume un significato particolare, giungendo a poche settimane dalle recenti celebrazioni dedicate a Claudia Cardinale al Festival di Cannes, dove la sua memoria è stata onorata. Coincide inoltre con il 65° anniversario del suo primo e memorabile debutto sul red carpet, avvenuto nel lontano 1961, un momento che segnò l'inizio di una carriera leggendaria. I gioielli offerti da Christie’s trascendono la loro funzione di semplici ornamenti preziosi; essi narrano la storia di una vera e propria icona del cinema, intrecciando in modo indissolubile glamour, arte, stile personale e la memoria di un’epoca irripetibile.

L’opportunità di acquisire uno di questi pezzi unici offre al pubblico non solo un oggetto di inestimabile valore materiale, ma anche un frammento tangibile della storia del cinema europeo.

Ogni gioiello diventa così una testimonianza preziosa di un’epoca d’oro e di una carriera artistica straordinaria, permettendo agli acquirenti di possedere un ricordo autentico e di mantenere vivo il ricordo del fascino, dell’eleganza e del talento inconfondibile di Claudia Cardinale.