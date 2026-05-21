La Wallace Collection di Londra ospita, dal 23 maggio al 29 novembre 2026, la più importante mostra retrospettiva dedicata ai dipinti di Winston Churchill. Intitolata “Winston Churchill: The Painter”, l’esposizione presenta oltre cinquanta tele del celebre statista britannico, scomparso nel 1965. Molte di queste opere, provenienti anche da collezioni private, sono raramente visibili al pubblico, rendendo questa iniziativa il principale omaggio artistico alla sua produzione pittorica dalla sua morte.

La passione pittorica di Churchill: tra paesaggi e introspezione

Winston Churchill si avvicinò alla pittura in età adulta, trovando in essa una forma di relax e stimolo creativo. Guidato dai consigli di artisti come John Lavery, sviluppò uno stile personale, prediligendo il paesaggio. I suoi soggetti preferiti includevano i giardini e le campagne della sua residenza di Chartwell, così come gli scorci panoramici del sud della Francia. Le sue tele erano caratterizzate da colori vivaci, con predominanza di blu intenso e ocra brillante, che riflettevano una ricerca di luminosità in contrasto con i momenti più cupi della sua carriera politica e vita privata.

In circa quarant’anni, l’ex primo ministro, oltre a essere statista, storico, giornalista e scrittore, realizzò almeno 544 opere tra acquerelli e dipinti.

La pittura fu per lui anche un valore terapeutico, un mezzo per superare periodi di depressione personale e professionale. Il suo interesse per le arti visive lo pone in un contesto storico interessante: anche il suo acerrimo nemico, il dittatore nazista Adolf Hitler, fu un pittore dilettante, sebbene orientato verso paesaggi nordici e freddi, in netto contrasto con le preferenze di Sir Winston.

Il percorso espositivo e un'opera da record

Il percorso espositivo di “Winston Churchill: The Painter” segue uno sviluppo cronologico, dalle prime prove giovanili fino alle opere successive al secondo conflitto mondiale, incluse quelle realizzate a Chartwell negli anni Venti. La mostra offre una panoramica completa delle influenze artistiche che Churchill ricevette e del suo periodo di produzione più intenso.

L’interesse per le opere di Churchill è testimoniato anche dal mercato dell’arte. Un suo dipinto del 1943, “La torre della moschea di Koutoubia”, raffigurante una veduta di Marrakech, fu venduto da Christie’s a Londra nel 2021 per la cifra record di 7 milioni di sterline. Questo evento sottolinea il valore e l’attrazione che le sue creazioni continuano a esercitare a livello internazionale.

La Wallace Collection: cornice d'eccezione

La Wallace Collection, sede di questa prestigiosa rassegna, è uno dei principali musei di Londra. Riconosciuta per la sua ricca collezione di arte europea, oggetti d’arte, armi e armature, è ospitata in una suggestiva dimora storica a Manchester Square. Per l’occasione, il museo ha previsto percorsi di visita guidata e momenti di approfondimento condotti da curatori specializzati, offrendo un’esperienza culturale arricchita ai visitatori.