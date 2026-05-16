La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha presentato al Salone del Libro di Torino la nuova rivista 'Cicinin', un progetto editoriale dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. L'obiettivo primario è promuovere benessere, salute, prevenzione e stili di vita salutari tra i giovani lettori. La pubblicazione intreccia racconti d'autore, fumetti seriali, giochi e contenuti divulgativi. Un elemento centrale è la partecipazione attiva dei lettori, invitati a proporre finali alternativi alle storie presentate in ogni numero.

L'iniziativa, pensata per offrire agli studenti contenuti specifici su salute e prevenzione, è stata accolta positivamente dal Comune di Torino.

L'assessora alle Politiche educative ha evidenziato l'attenzione all'educazione alimentare, trattata con un linguaggio semplice e adatto ai più giovani. 'Cicinin' sarà distribuita capillarmente in tutte le scuole del territorio per raggiungere ampiamente il pubblico di riferimento e favorire la conoscenza di pratiche salutari fin dalla giovane età.

Partecipazione attiva e promozione del benessere giovanile

Intervenuta alla presentazione, la scrittrice Chiara Valerio ha sottolineato l'importanza di trasmettere il concetto di benessere non solo come prerogativa di centri fitness o diete, ma come un approccio umano e generoso al quotidiano. L'intento della rivista è coinvolgere attivamente i lettori, facendo sì che salute e prevenzione siano vissute in maniera diretta attraverso giochi, storie partecipative e fumetti in grado di stimolare la curiosità e la riflessione individuale.

Gianmarco Sala, direttore generale della Fondazione Candiolo, ha ricordato che il 2026 segna un progresso significativo nella cura oncologica italiana: una persona su due guarisce dal cancro, un dato impensabile quarant'anni fa. In questo contesto, il lancio di 'Cicinin' intende anche celebrare l'anniversario dei successi scientifici e raggiungere il pubblico più giovane, dopo iniziative che hanno coinvolto in passato le scuole superiori con la collaborazione di Fondazione Agnelli e Specchio dei Tempi.

L'impegno della Fondazione nella divulgazione scientifica

'Cicinin' rappresenta un nuovo tassello in un percorso già avviato dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, da anni promotrice di attività di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.

L'istituzione, fondata nel 1986, gestisce il complesso ospedaliero e di ricerca di Candiolo, riconosciuto oggi come uno dei principali poli oncologici d'Italia, svolgendo attività sia di cura che di ricerca traslazionale applicata ai tumori.

Grazie a un costante impegno nell'educazione sanitaria e nella divulgazione all'interno delle scuole, la Fondazione ha già realizzato progetti per le classi delle superiori, spesso in collaborazione con importanti realtà territoriali. L'esperienza maturata ha così portato alla creazione di 'Cicinin', specificamente ideato per i giovanissimi con una formula innovativa che unisce lettura, creatività e consapevolezza sui corretti stili di vita.