Il Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica, debutta a ‘La Notte dei Musei’, iniziativa promossa da Roma Capitale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Organizzato da Zètema Progetto Cultura, l'evento si svolge negli suggestivi spazi del Museo Pietro Canonica, una delle sedi museali più note e affascinanti della capitale. Protagonista della serata è l'ensemble I Bassifondi, che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro suggestivo all'interno della musica antica.

Un viaggio sonoro nella musica antica

Il concerto, dal titolo ‘...E simili persone col tamburello o con lo colascione’, prevede tre repliche: alle ore 20:30, 21:45 e 22:30. Il programma comprende un ampio ventaglio di musiche di Hieronimus Kapsberger, Alessandro Piccinini, Giuseppe Biffi, Santiago de Murcia, Gaspar Sanz, Giovanni Paolo Foscarini, Stefano Calvi, Giulio Cesare Barbetta e Fabrizio Dentice. L'ensemble I Bassifondi, guidato da Simone Vallerotonda, si distingue per la capacità di far conoscere la modernità della musica antica, rendendola accessibile e coinvolgente per un pubblico eterogeneo.

Il valore culturale de ‘La Notte dei Musei’

La partecipazione del Cidim a ‘La Notte dei Musei’ è un'occasione significativa per promuovere la cultura musicale e l'incontro tra cittadini, turisti e diverse forme artistiche.

Francescantonio Pollice, presidente del Cidim, ha evidenziato come questa manifestazione rappresenti da tempo una straordinaria festa della cultura per la città di Roma, capace di unire persone di ogni età in una serata ricca di suggestioni. L'evento offre l'opportunità di scoprire il patrimonio museale della capitale in un contesto unico, dove la musica si intreccia con l'arte e la storia.

Maggiori informazioni sulle modalità di accesso all’evento e sulla manifestazione sono disponibili sui siti di Zètema Progetto Cultura e del Cidim.