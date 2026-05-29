La Diocesi di Nola si prepara ad accogliere la seconda edizione della "Piazza della Democrazia" il 30 maggio, presso il suggestivo complesso delle Basiliche paleocristiane di Cimitile. L'evento, dalle ore 10, conclude il ciclo di incontri della Scuola sociopolitica e imprenditoriale diocesana, quest'anno incentrata sul tema "Educare alla pace. Disegnare il futuro".

La giornata vedrà anche la prima edizione del "Villaggio delle Buone Pratiche", che presenterà tre esempi concreti di impegno per il bene comune nella diocesi, sia in ambito sociopolitico che imprenditoriale.

Il tema centrale dell'incontro sarà "La fede che genera impegno sociale, politico e imprenditoriale".

Interventi e testimonianze

La tematica sarà presentata da don Giovanni De Riggi, parroco di Cimitile, storico della chiesa e docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Duns Scoto" Nola-Acerra, che illustrerà le figure di San Paolino e San Bartolo Longo. Testimonianze di impegno concreto saranno di Vincenzo Liguoro (fondatore di Impronta Solidale srl), Nello Tuorto (presidente di Finetica Ets) e Sabatino Trinchese (sindaco di Visciano). Modererà l'incontro don Giuseppe Autorino, direttore dell'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Nola.

La Scuola sociopolitica, giunta alla dodicesima edizione e guidata da Giuseppina Orefice, è frutto della collaborazione tra gli Uffici di Pastorale Sociale, il Progetto Policoro diocesano, Finetica Ets e il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni (DEMI) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un mese di cultura e tradizione nel Nolano

Il mese di maggio ha visto la Diocesi di Nola impegnata anche con il "Maggio dei Monumenti e della Cultura Nolana". Promosso dall'Ufficio Beni Culturali diocesano e dall'associazione Meridies, il programma ha offerto itinerari tra storia, arte, natura e tradizioni popolari. L'obiettivo: valorizzare il patrimonio culturale del territorio, estendendosi anche oltre i confini nolani. Gli eventi, distribuiti per tutto il mese, hanno incluso visite archeologiche, percorsi storici e appuntamenti di pietà popolare in diverse località della diocesi.

Le attività della Diocesi di Nola, sia formative che culturali, si inseriscono in una strategia più ampia per la promozione della partecipazione sociale e la valorizzazione delle risorse locali. L'attenzione è rivolta ai temi della pace, dell'impegno civico e della memoria storica, contribuendo allo sviluppo integrale della comunità.