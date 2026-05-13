Il 14 maggio segna un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema in Italia, con l'uscita di ben diciassette nuovi film. L'offerta record soddisfa ogni preferenza, spaziando tra melodrammi d'autore, thriller internazionali, animazione, commedie, documentari musicali e proposte più impegnate. Confermano la vitalità del panorama cinematografico.

Tra le produzioni internazionali, spicca "Mother Mary" di David Lowery, un melodramma pop che vede Anne Hathaway e Hunter Schafer nei ruoli di una popstar assente dalle scene da oltre un decennio e della sua fidata costumista Sam.

L'azione è protagonista con "In the Grey" di Guy Ritchie, thriller ad alta tensione con Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González, con una squadra d'élite impegnata a recuperare un miliardo di dollari da un tiranno spietato. Per i più giovani, l'animazione propone "Hopper il segreto della marmotta" di Benjamin Mousquet, la storia della marmotta Hopper e dei suoi inseparabili compagni, Meg e Abe.

Il cinema italiano si distingue con opere di grande impatto. "Il principe della follia" di Dario D’Ambrosi è un thriller che affronta disabilità ed emarginazione, con la prova autentica di Stefano Zazzera, affetto da Parkinson. La commedia "A pranzo la domenica" di Mariella Sellitti racconta una storia corale su una cinquantacinquenne che riceve una seconda chance.

Il docufilm "Con la pioggia dentro" di Matteo Berruto è un viaggio nella memoria e nel presente del rocker Giorgio Canali, figura chiave del rock indipendente italiano.

Nuove uscite: tra cinema d'autore e proposte globali

Tra i titoli d'autore figurano "E i figli dopo di loro" dei fratelli Boukherma, ambientato nell’estate del 1992 tra le rovine industriali della Francia orientale, e "Tre chilometri alla fine del mondo" di Emanuel Parvu, premiato con la Queer Palm a Cannes, che esplora le dinamiche familiari di Adi nel Delta del Danubio. Dalla cinematografia giapponese arriva "Maborosi Hirokazu" di Hirokazu Kore-eda, un'opera poetica sulla storia di Yumiko e la perdita infantile, presentata in una rassegna dedicata al regista.

Tra le altre proposte internazionali, il thriller "Manipulation" di David Balda indaga potere e manipolazione sociale. La commedia francese "La festa è finita" di Antony Cordier, con Laure Calamy e Laurent Lafitte, racconta la ribellione dei custodi di una villa estiva al cinismo dei proprietari. Dalla Spagna, "Le tigri di Monpracem" di Alberto Rodríguez è un thriller che vede due fratelli palombari coinvolti in un traffico di droga. Il panorama documentaristico si completa con "Iron Maiden – Burning Ambition", che ripercorre cinque decenni della band heavy metal, e "The Lunch – A Letter to America" di Gianluca Vassallo, un'opera sulle elezioni statunitensi del 2024.

Il cinema italiano: storie, memoria e impegno civile

Un'attenzione particolare merita "Quasi Grazia" di Peter Marcias, che ricostruisce tre momenti cruciali nella vita di Grazia Deledda, la prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura. Ispirato al romanzo omonimo di Marcello Fois e agli incontri con Michela Murgia, il film vede Laura Morante, Irene Maiorino e Ivana Monti nei panni della scrittrice in diverse età. Oltre ai già citati "A pranzo la domenica" e "Con la pioggia dentro", che esplorano seconde opportunità e memoria musicale, "Il principe della follia" si distingue per il suo impegno civile e il coinvolgimento di persone con disabilità, con uno sguardo autentico su tali temi.

Questa ricca ondata di nuove uscite, con diciassette titoli, promette un'esperienza variegata e stimolante per gli spettatori italiani, offrendo un'ampia gamma di generi e narrazioni che spaziano dal dramma alla commedia, dall'azione al documentario, a livello nazionale e internazionale.