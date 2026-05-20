Supergirl, il ritorno del DCU al cinema

Il primo film estivo, in uscita il 25 giugno 2026, sarà Supergirl. Il film diretto da Craig Gillespie segna il ritorno del DC Universe nelle sale cinematografiche, dopo la pellicola dedicata a Superman. Il film seguirà le vicende di Kara Zor-El, Supergirl, interpretata da Milly Alcock, affiancata da Eve Ridley nei panni di Ruthye Marye Knoll e da Jason Momoa, che interpreterà Lobo. Per quest'ultimo sarà un ritorno nell'universo DC, dopo aver interpretato il personaggio di Aquaman in 5 pellicole prima del reboot dell'universo narrativo.

Minions & Monsters, l'animazione torna protagonista

Il nuovo capitolo del franchise di Cattivissimo Me, dedicato ai Minions, vedrà la propria uscita nei cinema il 1° luglio 2026. Il film, diretto da Pierre Coffin, è il terzo della saga prequel dedicata ai Minions e il settimo dell'universo di Cattivissimo Me. Qui troveremo le voci, tra gli altri, di Jesse Eisenberg, Cristoph Waltz e Jeff Bridges. La storia, ambientata nel 1920, vedrà gli omini gialli alla ricerca di mostri da ingaggiare per il loro primo film sui mostri.

Odissea, Cristopher Nolan torna con il film sulla storia epica di Ulisse

Cristopher Nolan torna al cinema il 16 luglio 2026 col suo nuovo film sul viaggio epico di Ulisse e i suoi compagni.

Il cast del film è stellare, con Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway nel ruolo di Penelope, Zendaya, Jon Bernthal, Tom Holland, Elliot Page, Robert Pattinson e Lupita Nyong'o. Il regista britannico torna in sala dopo il successo di Oppenheimer del 2023, e lo fa con quello che, con molta probabilità, è il film più atteso della stagione estiva.

Spiderman - Brand New Day: il ritorno dell'MCU

Dopo un anno dall'ultima uscita nei cinema con Fantastici 4 - Gli Inizi, l'MCU torna in sala con il nuovo film su Spiderman, diretto da Destin Daniel Cretton, il 29 luglio 2026. Dopo gli avvenimenti in Spiderman: No Way Home, il protagonista, interpretato da Tom Holland, è solo nella vita privata, ma in questa nuova avventura nei panni dell'amichevole Spiderman di quartiere, sarà accompagnato da Jon Bernthal, nei panni di The Punisher, Sadie Sink e Mark Ruffalo e con le apparizioni di Zendaya nei panni di MJ e Jacob Batalon nel ruolo di Ned Leeds.

The Dog Stars: il nuovo film di Ridley Scott

Anche Ridley Scott, regista, tra gli altri, del Gladiatore I e II e The Martian, torna al cinema con un film ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un virus distrugge l'umanità. La pellicola, in sala dal 26 agosto 2026, vedrà tra gli interpreti: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney e Guy Pearce.