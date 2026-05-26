La XII edizione de Il Cinema in Piazza si inaugura a Roma giovedì 28 maggio, con protagonisti il regista Marco Bellocchio, il giornalista e podcaster Stefano Nazzi, e la performer musicale M¥SS KETA. L’evento, promosso dalla Fondazione Piccolo America, si tiene in Piazza San Cosimato e avvia l'Estate Romana, proseguendo fino al 12 luglio. Sarà proiettata la serie "Portobello", diretta da Bellocchio e incentrata sul celebre caso Enzo Tortora, vicenda che ha segnato la storia giudiziaria e mediatica italiana. La manifestazione gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del supporto di Regione Lazio e Roma Capitale.

Durante la serata inaugurale, Bellocchio e Nazzi dialogheranno con M¥SS KETA in un inedito dialogo. Fabrizio Gifuni, protagonista della serie nel ruolo di Enzo Tortora, terrà una lettura intitolata "17 giugno 1983: la vita si arresta – breve drammaturgia degli orrori quotidiani", sul giorno dell’arresto di Tortora. L'evento è gratuito, a sottolineare l’impegno sociale e la memoria collettiva del festival. Il giorno seguente, venerdì 29 maggio, sempre in Piazza San Cosimato, saranno proiettati gli episodi quattro, cinque e sei di "Portobello", con le interpreti Barbora Bobulova, Carlotta Gamba e Romana Maggiora Vergano, e la moderazione della scrittrice Lisa Ginzburg.

"Portobello": la serie HBO Original italiana

"Portobello" è la prima produzione HBO Original italiana, realizzata con Rai Fiction e The Apartment Pictures (Fremantle). Prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani (Our Films), insieme a Simone Gattoni (Kavac Film), la serie vede la sceneggiatura firmata da Bellocchio con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. Presentata in anteprima mondiale all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e debuttata su HBO Max a febbraio 2026, l’opera ha riscosso ampio successo, guadagnando il Nastro d’Argento come Serie dell’Anno.

Il cast include Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Federica Fracassi, Carlotta Gamba e altri interpreti.

Tra i ruoli speciali: Gianfranco Gallo (Raffaele Cutolo), Tommaso Ragno (Marco Pannella), Valeria Marini (Moira Orfei) e Alessandro Preziosi (Giorgio Fontana). La forza di "Portobello" risiede nella fedele ricostruzione della vicenda giudiziaria che travolse il celebre presentatore Enzo Tortora, la cui esperienza è considerata uno dei casi più emblematici di errore giudiziario nella storia italiana recente.

Il caso Tortora e la Fondazione Piccolo America

Enzo Tortora fu arrestato il 17 giugno 1983 con accuse infondate di traffico di droga e legami con la camorra. La sua vicenda giudiziaria, conclusasi nel 1986 con l’assoluzione definitiva, rappresenta uno dei più gravi errori giudiziari della storia repubblicana italiana.

Profondamente segnato, Tortora morì pochi mesi dopo l'assoluzione definitiva. Il racconto della sua battaglia, già esplorato dal podcast "Indagini" di Stefano Nazzi e ora dalla serie di Marco Bellocchio, rivive nel programma de Il Cinema in Piazza.

La manifestazione Il Cinema in Piazza nacque nel 2012 dall’iniziativa della Fondazione Piccolo America, fondata da giovani impegnati nel salvataggio del Cinema America di Trastevere. Si è affermata come punto di riferimento culturale estivo, grazie a una proposta gratuita e alla valorizzazione del cinema all’aperto come occasione di incontro. L’inclusione di "Portobello" nel programma rappresenta un gesto significativo per restituire alla città la memoria sociale e giudiziaria italiana, offrendo nuovi spazi di riflessione.